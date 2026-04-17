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वाराणसी में दो पक्षों के विवाद में पथराव; एसीपी और दरोगा घायल, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव में झंडे को लेकर शुरू हुए विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया. इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच टकराव हो गया, जिसमें एसीपी समेत एक दरोगा घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी फोर्स पहुंच गई. घटना के बाद गांव छावनी में तब्दील हो गया है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस गांव में मार्च कर रही है.



मौके पर पुलिस बल तैनात (Video credit: ETV Bharat) क्या है पूरा मामला? : आंबेडकर जयंती के दिन कुछ लोगों ने बटुक भैरवनाथ मंदिर के गेट पर झंडा लगा दिया था. जिसके बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. इसी बीच एक संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए और झंडा लगाए जाने पर विरोध जताया. बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस ने झंडा हटवा दिया और मामला शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान पोस्टर जलाने की अफवाह भी फैल गई, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया. पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है.





घटना के बाद शुक्रवार सुबह एक समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही चोलापुर समेत कई थानों की पुलिस फोर्स और एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना मौके पर पहुंचे. इस दौरान नारेबाजी के बीच स्थिति अचानक बिगड़ गई और प्रदर्शनकारियों की ओर से कथित तौर पर पथराव शुरू हो गया. पथराव में एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया. मौके पर डीआईजी शिवहरि मीणा, डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एसडीएम पिंडरा, तहसीलदार पिंडरा, लालपुर पांडेयपुर, चोलापुर, सारनाथ इत्यादि थानों की फोर्स मौके पर पहुंची.