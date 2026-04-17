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वाराणसी में दो पक्षों के विवाद में पथराव; एसीपी और दरोगा घायल, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया

डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि मेडिकल के बाद मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है.

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 4:31 PM IST

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वाराणसी : चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव में झंडे को लेकर शुरू हुए विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया. इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच टकराव हो गया, जिसमें एसीपी समेत एक दरोगा घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी फोर्स पहुंच गई. घटना के बाद गांव छावनी में तब्दील हो गया है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस गांव में मार्च कर रही है.

मौके पर पुलिस बल तैनात (Video credit: ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला? : आंबेडकर जयंती के दिन कुछ लोगों ने बटुक भैरवनाथ मंदिर के गेट पर झंडा लगा दिया था. जिसके बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. इसी बीच एक संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए और झंडा लगाए जाने पर विरोध जताया. बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस ने झंडा हटवा दिया और मामला शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान पोस्टर जलाने की अफवाह भी फैल गई, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया. पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है.


घटना के बाद शुक्रवार सुबह एक समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही चोलापुर समेत कई थानों की पुलिस फोर्स और एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना मौके पर पहुंचे. इस दौरान नारेबाजी के बीच स्थिति अचानक बिगड़ गई और प्रदर्शनकारियों की ओर से कथित तौर पर पथराव शुरू हो गया.

पथराव में एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया. मौके पर डीआईजी शिवहरि मीणा, डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एसडीएम पिंडरा, तहसीलदार पिंडरा, लालपुर पांडेयपुर, चोलापुर, सारनाथ इत्यादि थानों की फोर्स मौके पर पहुंची.



डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया. फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है. पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है. गांव में पुलिस फोर्स मार्च कर रही है, जिससे शांति व्यवस्था कायम रह सके.

गोमती जोन डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि चोलापुर के नेहिया गांव के पास गेट पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया गया था. इन लोगों द्वारा झंडा उतार लिया गया था, जो यथा स्थिति थी उसको गांव के लोगों द्वारा ही समझा बुझाकर कायम कर दिया गया था. इसको लेकर आज कुछ लोग आए हुए थे.

उन्होंने बताया कि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और समझाया जा रहा था, तभी इसी बीच किसी ने पथराव कर दिया. जिसके कारण एसीपी सारनाथ, एक दरोगा भी घायल हो गए. पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर लोगों को हटाया गया. फोटो एवं वीडियो के जो लोग आईडेंटिफाई होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


उन्होंने बताया कि पथराव में एसीपी और दरोगा को भी चोटें आईं हैं, जिसको लेकर मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि गांव के प्रधान एवं पूर्व प्रधान द्वारा यथा स्थिति बनाए जाने को लेकर कार्य हुआ था. इसके बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था.

उन्होंने बताया कि इसको लेकर आज कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिनसे बात की जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पथराव कर दिया. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है. 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इन लोगों पर पुलिस पर पथराव करना एवं शांति भंग के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है.


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