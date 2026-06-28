ETV Bharat / state

कानपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल; प्रयागराज में ताजियादारों ने पुलिस पर किया पथराव

कानपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर/प्रयागराज: प्रदेश में जगह-जगह मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है. इस दौरान कई स्थानों पर बवाल की भी सूचनाएं हैं. कानपुर में जुलूस के दौरान हिंसक झड़प और पथराव का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है. वहीं, प्रयागराज में भी ताजिया निकाले को लेकर हुए बवाल के बाद 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है. कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. पहले जानें कानपुर में क्या हुआ: कर्नलगंज और बजरिया थाना क्षेत्रों से जुड़े वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है. संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल के मामले में अब तक 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो: मोहर्रम के जुलूस के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. प्रसारित हो रहे वीडियो फुटेज में कुछ लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से प्रहार करते और पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस घटना के कारण कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. इंटरनेट पर यूजर्स द्वारा इस वीडियो को कानपुर के बजरिया और कर्नलगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें जुलूस के दौरान कुछ युवक आपस में विवाद करते नजर आ रहे हैं. इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए बजरिया थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस झड़प में किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई है. हिरासत में लिए गए तीन लोगों से पूछताछ की जा रही है और प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.