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कानपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल; प्रयागराज में ताजियादारों ने पुलिस पर किया पथराव

ताजियादार रास्ते में बनी सीढ़ियां हटाए बिना ताजिए निकालने को तैयार नहीं थे. पुलिस ने बातचीत की, लेकिन सहमति नहीं बनी.

कानपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल.
कानपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 8:41 AM IST

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कानपुर/प्रयागराज: प्रदेश में जगह-जगह मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है. इस दौरान कई स्थानों पर बवाल की भी सूचनाएं हैं. कानपुर में जुलूस के दौरान हिंसक झड़प और पथराव का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है. वहीं, प्रयागराज में भी ताजिया निकाले को लेकर हुए बवाल के बाद 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है. कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

पहले जानें कानपुर में क्या हुआ: कर्नलगंज और बजरिया थाना क्षेत्रों से जुड़े वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है. संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल के मामले में अब तक 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो: मोहर्रम के जुलूस के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. प्रसारित हो रहे वीडियो फुटेज में कुछ लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से प्रहार करते और पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस घटना के कारण कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. इंटरनेट पर यूजर्स द्वारा इस वीडियो को कानपुर के बजरिया और कर्नलगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है.

डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें जुलूस के दौरान कुछ युवक आपस में विवाद करते नजर आ रहे हैं. इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए बजरिया थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस झड़प में किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई है. हिरासत में लिए गए तीन लोगों से पूछताछ की जा रही है और प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रयागराज में हुआ बड़ा बवाल: प्रयागराज में मोहर्रम के दिन ताजिया उठने का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ लेकिन रात होते-होते ताजिए के रास्ते को लेकर विवाद हो गया. इतना ही नहीं ताजियादारों ने पुलिस पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया. इसमें चौकी प्रभारी को चोटें आईं. हालात बिगड़े तो मौके पर 3 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी. मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के अनापुर का है.

ताजियादार रास्ते में बनी सीढ़ियां हटाए बिना ताजिए निकालने को तैयार नहीं थे. पुलिस ने उससे बातचीत की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और ताजिया नहीं उठी. देर रात अचानक ताजियादारों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. करीब 3 घंटे तक विवाद चलता रहा. शनिवार सुबह करीब 3 बजे पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया. फिलहाल बाजार में लगे सीसीटीवी के माध्यम सेपुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में में लिया है.

डीसीपी गंगापार कुलदीप गुणावत ने बताया कि आनापुर गांव का रहने वाला सलीम बाबा पारिवारिक ताजिया निकालता है. उस दिन वह इस बात पर अड़ा था कि जिस रास्ते से ताजिया जाना है, उस रास्ते में एक सीढ़ी है, जिसको तोड़कर ही वह ताजिया ले जाएगा. उसके द्वारा दिए गए लिखित दस्तावेज के अनुसार 25 जून को राजस्व की टीम ने जांच की थी तो पता चला था कि वह स्कूल की सीढ़ी है, जो रास्ते से लगभग 6 फीट दूर है.

उस सीढ़ी का रास्ते से कोई लेना-देना नहीं है. वह इस बात को मानने को तैयार नहीं था. इसी में इन लोगों द्वारा बवाल किया गया. इसमें चौकी प्रभारी घायल हो गए जिनका उपचार कराया जा रहा है. सीसीटीवी के आधार पर इस घटना में शामिल 11लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

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