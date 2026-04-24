शादी समारोह में डीजे को लेकर हुआ विवाद, खूब चले ईंट-पत्थर, सात महिलाओं समेत 11 लोग अरेस्ट
हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. दोनों पक्षों में पत्थरबाजी भी हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 24, 2026 at 8:37 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है. घटना क्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 7 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका शांतिभंग में चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है.
इसी के साथ पुलिस ने दोनों पक्षों के 33 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल बुधवार की शाम पिरान कलियर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में एक परिवार में समारोह आयोजित किया जा रहा था. वहीं समारोह में डीजे भी बजाया जा रहा था. देर रात तक डीजे बजने पर किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने डीजे बंद करवा दिया.
वहीं बीते दिन गुरुवार को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद हो गया और इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव होने लगा, यहां तक कि कुछ लोगों ने मकानों की छतों से भी पत्थर फेंके. इस दौरान सड़क पर खड़े कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा, उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 7 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.
एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि बुधवार रात एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई थी, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई. गुरुवार को दोनों पक्षों में फिर से तनाव की स्थिति बनने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के तनवीर, दानिश, चांद खां, शिफत समेत सात महिलाओं को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से चुनावी रंजिश चली आ रही है और पूर्व में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं. वहीं पुलिस ने एक पक्ष के तनवीर, सेबू, तौकीर, चांदखा, कलीम, अलिसान, नदीम, सहनवाज, सद्दाक, मुन्ना, इसान, नसीर, माहिर, अफसाना, बबलू, कासिफ, बानी, सद्दीक समेत 20 अज्ञात, और दूसरे पक्ष के दानिश, उल्फत, वासिफ, साकिब, रोशन, कीफेत, आसमा, निस्बत, नजमा, सदाकत, शिफत, सितारा, रजिया, वसीला, फरहीन, निसाद, फजीला समेत करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
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