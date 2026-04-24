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शादी समारोह में डीजे को लेकर हुआ विवाद, खूब चले ईंट-पत्थर, सात महिलाओं समेत 11 लोग अरेस्ट

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है. घटना क्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 7 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका शांतिभंग में चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है.

इसी के साथ पुलिस ने दोनों पक्षों के 33 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल बुधवार की शाम पिरान कलियर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में एक परिवार में समारोह आयोजित किया जा रहा था. वहीं समारोह में डीजे भी बजाया जा रहा था. देर रात तक डीजे बजने पर किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने डीजे बंद करवा दिया.

शादी समारोह में डीजे को लेकर हुआ विवाद (ETV Bharat)

वहीं बीते दिन गुरुवार को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद हो गया और इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव होने लगा, यहां तक कि कुछ लोगों ने मकानों की छतों से भी पत्थर फेंके. इस दौरान सड़क पर खड़े कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा, उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 7 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.