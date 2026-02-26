मोबाइल को लेकर भिड़े दो पक्ष, 4 उपद्रवी हिरासत में.. दरभंगा के मदारपुर में बवाल
दरभंगा में बुधवार देर रात 2 पक्षों में पत्थरबाजी हो गई. जिसमें एक युवक घायल हो गया. नशेड़ियों ने छात्र का मोबाइल छीना था.
Published : February 26, 2026 at 11:56 AM IST
दरभंगा : बिहार के दरभंगा में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर में देर रात मोबाइल छीनने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ. देखते ही देखते बहस इतनी पढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरु हो गया. जिसमें एक व्यक्ति के घायल होे की सूचना है. अचानक हुई पत्थरबाजी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
पढ़ाई करने वाले छात्र का मोबाइल छीना : स्थिति बिगड़ते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी. SDPO राजीव कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस की पूछताछ में घायल व्यक्ति ने बताया कि मोहल्ले के कुछ नशेड़ी युवकों ने एक लॉज में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र का मोबाइल छीन लिया था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया.
पुलिस की हिरासत में चार उपद्रवियों : आरोप है कि नशे में धुत युवकों ने ही पत्थरबाजी और उपद्रव शुरू किया. पुलिस ने मौके से पत्थरबाजी में शामिल चार उपद्रवियों को हिरासत में लिया है. वहीं घटना में घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) भेजा गया है.
तीन लोगों में मिलकर युवक का फोन छीना : प्रभारी थानाध्यक्ष ने कहा कि ''पुलिस को सूचना मिली थी कि मौलागंज में झगड़ा हो रहा है. सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि तीन लड़कों ने मिलकर एक युवक का मोबाइल छीन लिया था.''
मामले में अब तक लिखित शिकाय नहीं : उन्होंने आगे बताया कि, अब तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत पुलिस को नहीं मिली है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि जिस घर पर युवक मोबाइल मांगने गया था, उसी परिवार के लोगों के साथ मारपीट हुई. सिर्फ एक-दो पत्थर दोनों ओर से चले हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इलाके में पुलिस बल की तैनाती रही : पुलिस के पहुंचते ही कई उपद्रवी अपने-अपने घरों में छिप गए. देर रात तक पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती रही. प्रशासन ने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह मामला मोबाइल छीनने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ आपसी विवाद है. फिलहाल क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण है. चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. एक शख्स घायल है.
इन खबरों को भी पढ़ें-
छात्रा कामोबाइल छीनकर भाग रहा बदमाश धराया, लोगों ने जमकर की पिटाई
झपटमारों ने खाकी वर्दी को भी नहीं छोड़ा, ड्यूटी पूरी कर घर जा रहे पुलिसकर्मी का मोबाइल छीना
बिहार में खून के बदले खून! 20-25 लोग उठा ले गए और होटल में कर दी देवर की हत्या