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मथुरा में बारात निकालने को लेकर दो पक्षों में पथराव; महिला समेत तीन लोग घायल, पांच लोग हिरासत में

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि बारात अपने गंतव्य तक पहुंचकर परंपरागत रूप से कार्यक्रम संपन्न करवाया गया है.

मथुरा में बारात निकालने को लेकर दो पक्षों में पथराव
मथुरा में बारात निकालने को लेकर दो पक्षों में पथराव (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 5:26 PM IST

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मथुरा : जनपद के हाईवे थाना के एक गांव में बुधवार की देर रात बारात निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पथराव हो गया. इसमें एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गये. मौके पर पहुंची पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है. तनाव की स्थिति देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है.

एसपी सिटी राजीव कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि हाईवे थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की देर रात बारात निकालने को लेकर एक पक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया. इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पथराव हो गया. पथराव में तीन लोग घायल हो गए.


बवाल की सूचना मिलने पर कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को इधर-उधर करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी. घायल लोगों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है. बवाल के बाद पुलिस के अधिकारियों ने रीति रिवाज के साथ दोनों युवतियों की बारात सम्मान के साथ विदा कराई. पथराव को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गये, जिसके बाद पांच लोगों को हिरासत में लिया है.

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि नरहौली थाना क्षेत्र इलाके में बारात निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था. इस दौरान एक महिला घायल हो गई थी. सूचना मिलने पर पुलिस और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. घायल को उपचार के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दोनों पक्षों में विवाद के बाद पथराव हो गया था. भीड़ को हटाने के लिये हल्के बल का प्रयोग किया गया था. प्रकरण को लेकर पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है. बारात अपने गंतव्य तक पहुंचकर परंपरागत रूप से कार्यक्रम संपन्न करवाया गया है. मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में दलित की बारात पर पथराव; डीजे पर जातिगत गाने को लेकर दो समुदाय में विवाद

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