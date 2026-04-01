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मेरठ में पुलिस चौकी के पास दो पक्षों में पथराव; टाइल्स खरीदने को लेकर हुआ विवाद, पांच आरोपी गिरफ्तार

मेरठ : जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. अंजुम पैलेस के पास पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर दो पक्षों में जमकर ईंट-पत्थर चले. आरोप है कि टाइल्स खरीदने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.





​मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद टाइल्स के रुपयों के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ था. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया. सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीर अपनी जान बचाकर भागने लगे. ​मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आते ही पुलिस हरकत में आई. ​

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं. पुलिस की ओर से जारा विज्ञप्ति के मुताबिक, वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित किए गए पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर किया है. पुलिस ने ​शौकत काॅलोनी निवासी बिलाल (25 वर्ष), दौराला निवासी ​करनल उर्फ लक्की (25 वर्ष), ढलाई वाली गली निवासी ​जीशान उर्फ मोनी (32 वर्ष), रशीदनगर निवासी ​जैद (19 वर्ष), लिसाड़ी गेट निवासी ​समीर (19 वर्ष) को गिरफ्तार किया है.



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सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया है. घटना में शामिल चार अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है. ​सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जा रही है.



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