फरीदाबाद में दो गुटों के बीच विवाद, एक दूसरे पर बरसाए पत्थर, बच्चों समेत दर्जनभर लोग घायल
मंगलवार को फरीदाबाद में दो गुटों के बीच विवाद हो गया. दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई. कई लोगों के घायल होने की खबर.
Published : January 6, 2026 at 1:48 PM IST
फरीदाबाद: मंगलवार को नेहरू कॉलोनी में दो गुटों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पहले तो दोनों के बीच मारपीट हुई और फिर एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की. इस विवाद में बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना है. दोनों गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं.
फरीदाबाद में दो गुटों में विवाद: बताया जा रहा है कि सोमवार की रात दो मुस्लिम परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. रात में भी दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज और हाथापाई हुई. तब मोहल्ले के बाकी लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था. मंगलवार सुबह दोनों पक्ष फिर से आमने-सामने हो गए. जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कहासुनी मारपीट में बदल गई. देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही डबुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के पहुंचने से पहले पत्थरबाजी करने वाले लोग फरार हो चुके थे. फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले कर गई है.
दोनों पक्षों से पूछताछ जारी: मामले की जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "सोमवार देर रात किसी बात को लेकर मामला शुरू हो गया था. उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन सुबह इस मामलों को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया. इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थराव किया. हालांकि मामला पुलिस के कंट्रोल में है और इस घटना को लेकर दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में मामले में विवादों का कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन इस मामले में जो भी दोषी होगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
