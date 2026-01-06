ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दो गुटों के बीच विवाद, एक दूसरे पर बरसाए पत्थर, बच्चों समेत दर्जनभर लोग घायल

मंगलवार को फरीदाबाद में दो गुटों के बीच विवाद हो गया. दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई. कई लोगों के घायल होने की खबर.

Dispute in two groups in Faridabad
Dispute in two groups in Faridabad (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 6, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: मंगलवार को नेहरू कॉलोनी में दो गुटों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पहले तो दोनों के बीच मारपीट हुई और फिर एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की. इस विवाद में बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना है. दोनों गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं.

फरीदाबाद में दो गुटों में विवाद: बताया जा रहा है कि सोमवार की रात दो मुस्लिम परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. रात में भी दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज और हाथापाई हुई. तब मोहल्ले के बाकी लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था. मंगलवार सुबह दोनों पक्ष फिर से आमने-सामने हो गए. जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कहासुनी मारपीट में बदल गई. देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए.

फरीदाबाद में दो गुटों के बीच विवाद, एक दूसरे पर बरसाए पत्थर (Etv Bharat)

पुलिस मामले की जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही डबुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के पहुंचने से पहले पत्थरबाजी करने वाले लोग फरार हो चुके थे. फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले कर गई है.

दोनों पक्षों से पूछताछ जारी: मामले की जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "सोमवार देर रात किसी बात को लेकर मामला शुरू हो गया था. उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन सुबह इस मामलों को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया. इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थराव किया. हालांकि मामला पुलिस के कंट्रोल में है और इस घटना को लेकर दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में मामले में विवादों का कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन इस मामले में जो भी दोषी होगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में कारों पर बरसे पत्थर, दर्जनभर कारों को शीशे टूटे, छत और बोनट पर पड़े डेंट, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें- तांत्रिक सिद्धि के लिए 5 साल के मासूम का मर्डर, यमुनानगर में पति-पत्नी गिरफ्तार, गला दबाकर नाले में फेंकी थी लाश

TAGGED:

DISPUTE IN TWO GROUPS IN FARIDABAD
FARIDABAD NEHRU COLONY
DABUA POLICE STATION
फरीदाबाद दो गुटों में पत्थरबाजी
DISPUTE IN TWO GROUPS IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.