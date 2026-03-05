ETV Bharat / state

फतेहपुर: पुलिस चौकी पर ग्रामीणों का पथराव, चार पुलिसकर्मी घायल, 43 पर मुकदमा दर्ज

विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया.

फतेहपुर पुलिस पर हमला
फतेहपुर पुलिस पर हमला (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 5:32 PM IST

फतेहपुर: जनपद कोतवाली क्षेत्र के छोटेलालपुर गांव में गुरुवार को विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में ले लिया. जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर हिरासत में लिए गए पांचों को छुड़ा कर फरार हो गए, हमले में पुलिस को जान बचा कर भागनी पड़ी, जबकि पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फट गई.


बिंदकी कोतवाली प्रभारी हेमंत कुमार मिश्र के मुताबिक, होली के दिन क्षेत्र में गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग शराब के नशे में राहगीरों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह सरकंडी चौकी से टीम लेकर फोरन मौके पर पहुंचे और आरोपियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पथराव करने लगी.

घटना में चौकी प्रभारी की वर्दी फट गई, जबकि 4 पुलिसकर्मी गंभीर रुप से घायल हो गए, पुलिस के अनुसार जनपद कौशांबी में तैनात निलंबित मुख्य आरक्षी अखिलेश सिंह ने भीड़ को उकसाया और पुलिस पर हमला कराने में मुख्य भूमिका निभाई, घटना की सूचना पर सीओ गौरव शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. बाद में भारी पुलिस बल व पीएसी के साथ गांव में दबिश देकर तीन महिलाओं सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

सरकंडी चौकी प्रभारी की तहरीर पर 43 लोगों के खिलाफ पथराव, सरकारी कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बिंदकी कोतवाली प्रभारी हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही जेल भेजने की कार्यवाई की जाएगी.

