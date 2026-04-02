गदरपुर में चलती रोडवेज बस पर पथराव, सवारियों में हड़कंप, चार आरोपी अरेस्ट
गदरपुर में ओवरटेक विवाद के बाद बस में पथराव की घटना हुई है. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चार आरोपी गिरफ्तार किये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 2, 2026 at 6:14 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 4:24 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां चलती रोडवेज बस पर अज्ञात युवकों ने पथराव कर दिया. बताया जा रहा है कि ओवरटेक को लेकर हुए विवाद के बाद बाइक सवार युवकों ने बस का पीछा कर हमला किया. इस घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, जबकि चालक घायल हो गया.
गदरपुर और केलाखेड़ा के बीच नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब टनकपुर से हरिद्वार जा रही एक रोडवेज बस पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, बस और कुछ बाइक सवार युवकों के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हो गई. जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि युवकों ने बस का पीछा करना शुरू कर दिया.
बताया जा रहा है कि चीनी मिल के पास पहुंचते ही बाइक सवार युवकों ने चलती बस पर पथराव शुरू कर दिया और डंडों से हमला कर बस के शीशे तोड़ दिए. अचानक हुए इस हमले से बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान बस चालक भी घायल हो गया, लेकिन उसने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सीधे दोराहा चौकी तक पहुंचाया. जिससे बड़ा हादसा टल गया.
घटना के बाद बस में सवार कुछ यात्रियों ने पूरी वारदात का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बस पर हमला किया गया और यात्री डर के माहौल में थे.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. तुरंत कार्रवाई करते हुए अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने मौके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. मामले में विभव सैनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर ने बताया कि बस चालक की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. ओवरटेक को लेकर विवाद के बाद यह घटना हुई, जिसमें बस को नुकसान पहुंचा है.
24 घंटे के भीतर चार आरोपी गिरफ्तार: कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है. ओवरटेकिंग के मामूली विवाद के बाद रोडवेज बस में तोड़फोड़ और चालक के साथ मारपीट करने की गंभीर घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एसएसपी अजय गणपति ने साफ संदेश दिया है कि जनपद में अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरजिन्दर सिंह, रिंकु सिंह, गोविन्द सिंह और अयान के रूप में हुई है. ये सभी गदरपुर क्षेत्र के निवासी हैं.
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