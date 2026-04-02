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गदरपुर में चलती रोडवेज बस पर पथराव, सवारियों में हड़कंप, चार आरोपी अरेस्ट

गदरपुर में चलती रोडवेज बस पर पथराव ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां चलती रोडवेज बस पर अज्ञात युवकों ने पथराव कर दिया. बताया जा रहा है कि ओवरटेक को लेकर हुए विवाद के बाद बाइक सवार युवकों ने बस का पीछा कर हमला किया. इस घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, जबकि चालक घायल हो गया. गदरपुर और केलाखेड़ा के बीच नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब टनकपुर से हरिद्वार जा रही एक रोडवेज बस पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, बस और कुछ बाइक सवार युवकों के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हो गई. जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि युवकों ने बस का पीछा करना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि चीनी मिल के पास पहुंचते ही बाइक सवार युवकों ने चलती बस पर पथराव शुरू कर दिया और डंडों से हमला कर बस के शीशे तोड़ दिए. अचानक हुए इस हमले से बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान बस चालक भी घायल हो गया, लेकिन उसने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सीधे दोराहा चौकी तक पहुंचाया. जिससे बड़ा हादसा टल गया. गदरपुर में चलती रोडवेज बस पर पथराव (ETV Bharat)