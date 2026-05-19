ETV Bharat / state

पुष्कर के होकरा गांव में अतिक्रमण हटा रही ADA टीम पर पथराव, 2 जेसीबी और 2 वाहन क्षतिग्रस्त

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 15 से 20 लोगों ने कार्रवाई कर रही टीम पर पथराव कर दिया.

JCB damaged during stone-pelting incident
पथराव में क्षतिग्रस्त जेसीबी (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 10:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) की पुष्कर वेडिंग डेस्टिनेशन योजना, होकरा 2 क्षेत्र में अतिक्रमण की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी रही. लेकिन शाम को अतिक्रर्मियों ने एडीए की टीम पर पथराव कर दिया. पथराव में दो जेसीबी और दो चौपहिया वाहनों के कांच टूटे हैं. इनमें एक पुलिस की जीप भी क्षतिग्रस्त हुई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा. जहां से एडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया. एडीए की ओर से पुष्कर थाने में पथराव करने वाले अतिकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया.

पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के होकरा गांव में पिछले तीन दिन से अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से अतिक्रमण कर बनाए गए बाड़े हटाने की कार्रवाई की जा रही थी. यह एडीए की बेशकीमती जमीन है. लिहाजा बड़े रिसॉर्ट और होटल के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण की यहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन योजना है. यही वजह है कि अजमेर विकास प्राधिकरण अपनी भूमि से अतिकर्मियों को हटाने की कार्रवाई पिछले तीन दिन से कर रहा था.

क्या बोले एसपी, सुनिए (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: केडीए ने हटाया अतिक्रमण, विरोध में उतरे बूंदी विधायक, कहा–अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा

चौथे दिन शाम होते ही 20 से 25 ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अजमेर विकास प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध करने लगे. इस दौरान ही कुछ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एडीए की जेसीबी और अन्य वाहनों पर पथराव कर दिया. इस दौरान पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया गया. एडीए के अधिकारी–कर्मचारी किसी तरह वहां से सुरक्षित निकले. टीम पर पथराव की सूचना पर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला पुष्कर थाने पहुंचे और मामले की जानकारी ली. इस मामले में एडीए ने पुष्कर थाने में शिकायत दी है.

2 JCBs and 2 vehicles damaged
अतिक्रमण हटाने गई जेसीबी (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: आसींद में अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका टीम पर पथराव, चार महिलाओं समेत पांच गिरफ्तार

इनका कहना है: इस प्रकरण में अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. वहीं पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने कहा कि पुष्कर थाना क्षेत्र के होकरा गांव में अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को चौथे दिन अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी. इस दौरान 15 से 20 लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही टीम पर पथराव कर दिया. पथराव में दो जेसीबी और दो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. एक होमगार्ड को मामूली चोट आई है. एडीए की ओर से जो शिकायत दी गई है, उसे पुष्कर थाने में दर्ज किया जा रहा है. पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपियों की तलाश के लिए गठित की गई है.

TAGGED:

2 JCBS AND 2 VEHICLES DAMAGED
पुष्कर वेडिंग डेस्टिनेशन योजना
ADA REMOVING ENCROACHMENT
ENCROACHMENT IN PUSHKAR HOKRA
STONE PELTING AT ADA TEAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.