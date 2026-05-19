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पुष्कर के होकरा गांव में अतिक्रमण हटा रही ADA टीम पर पथराव, 2 जेसीबी और 2 वाहन क्षतिग्रस्त

पथराव में क्षतिग्रस्त जेसीबी ( ETV Bharat Ajmer )