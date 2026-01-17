ETV Bharat / state

नूंह में बच्चों के झगड़े के बाद शुरू हुई पत्थरबाजी, जमकर चले लाठी-डंडे, एक लड़की सहित कई लोग हुए घायल

नूंह में बच्चों के झगड़े के दौरान पत्थरबाजी हुई. दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले. इस दौरान कई लोग घायल हो गए.

NUH STONE PELTING
नूंह में बच्चों के झगड़े के बाद शुरू हुई पत्थरबाजी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 2:09 PM IST

नूंह: नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र के पाठखोरी गांव में बच्चों के टायर से खेलने के दौरान मामूली झगड़ा बड़े विवाद में बदल गया.बच्चों के झगड़े ने इतना बढ़ा कि उनके परिजन भी एक-दूसरे पर टूट पड़े और पत्थरबाजी शुरू हो गई. इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चलें. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है.

पत्थरबाजी और लाठी-डंडों से हुई मारपीट: स्थानीय लोगों के अनुसार झगड़ा शुरू में बच्चों के टायर से खेलते समय हुआ विवाद था, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह दोनों पक्षों के परिजनों के बीच हिंसक टकराव में बदल गया. दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई और लाठी-डंडों से जमकर हमला किया गया. इस झड़प में एक लड़की समेत कई लोग घायल हुए हैं.

बच्चों के झगड़े के बाद शुरू हुई पत्थरबाजी (Etv Bharat)

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: जैसे ही झगड़े की सूचना पुलिस को मिली, फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और पत्थरबाजी रोकवाई. घायल लोगों को तुरंत उपचार के लिए फिरोजपुर झिरका के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है.

इलाके में पत्थरबाजी की घटनाओं में बढ़ोतरी: स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले सप्ताह भर में यह इलाके में चौथी-पांचवीं पत्थरबाजी की घटना है. इस कारण गांव में तनाव बना हुआ है और ग्रामीण पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने साफ किया कि पत्थरबाजी जैसी घटनाओं पर वह पूरी तरह सख्त है.

पुलिस की जनता से अपील: फिरोजपुर झिरका पुलिस का कहना है कि देर शाम हुई इस हिंसक झड़प की जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि में शामिल न हों.बच्चों को भी समझाएं कि मामूली झगड़े को बड़े विवाद में न बदलें.

