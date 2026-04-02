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हरिद्वार में पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और पथराव, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, जानिए पूरा मामला

सड़क हादसे में मौत के बाद गुस्साएं लोग: पुलिस के अनुसार श्यामपुर कांगड़ी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी थी. हादसे में 40 वर्षीय स्कूटी सवार प्रवेश निवासी चंडीघाट बस्ती हाल पता कांगड़ी की मौके पर ही मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. मौत के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने चौकी पहुंचकर हंगामा किया था. इस बीच कुछ लोगों ने चौकी में घुसकर माहौल खराब करने की कोशिश की. पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों को चिन्हित करने में जुट गई है.

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां चंडीघाट पुलिस चौकी पर पहले कुछ लोगों ने हंगामा किया और फिर पुलिस चौकी में तोड़फोड़ भी की है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लोग बड़ी संख्या में चंडीघाट चौकी पहुंच गए: बताया जा रहा है कि पत्नी को कांगड़ी छोड़कर प्रवेश स्कूटी से कुछ सामान लेने के लिए हरिद्वार जा रहा था, लेकिन चंडीघाट चौकी के नजदीक ही वो हादसे का शिकार हो गया. स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार सवार ने अन्य वाहन को भी टक्कर मारी, जिससे अन्य दो लोग भी घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन प्रवेश की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और अन्य कई लोग बड़ी संख्या में चंडीघाट चौकी पहुंच गए.

चौकी का घेराव किया: बताया जा रहा है कि महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों ने आरोपी कार चालक को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर चौकी का घेराव कर दिया. पुलिस के समझाने के बावजूद जब भीड़ शांत नहीं हुई तो माहौल तनावपूर्ण हो गया. आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने चौकी में घुसकर हंगामा काटा और वहां पर तोड़फोड़ भी की. पथराव कर माहौल भी खराब करना चाहा. इस मामले से जुड़ा वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग चौकी के अंदर घुसकर हंगामा कर रहे हैं. इस बीच कुछ लोगों ने चौकी में रखी कुर्सियां तक तोड़ डाली. इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा.

सूचना मिलते ही कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया. पुलिस ने आरोपी कार सवार चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया था और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया. फिलहाल पुलिस-कानून व्यवस्था भंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है.

एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि भीड़ में कुछ अराजक तत्व घुस आए थे. उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया. युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा जायज है, लेकिन अराजकता और तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस अराजक तत्वों को चिन्हित कर रही है. चौकी में हंगामा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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