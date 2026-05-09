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चूरू में बाइक को साइड देने को लेकर दो पक्षों में पत्थरबाजी और चली लाठियां, 8 गिरफ्तार

चूरू: वार्ड संख्या 39 में शनिवार को बाइक को साइड देने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों ओर से लाठियां और पत्थर चलने लगे. घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

IPS निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया. वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना दोबारा ना हो सके. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं. पुलिस फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.