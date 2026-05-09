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चूरू में बाइक को साइड देने को लेकर दो पक्षों में पत्थरबाजी और चली लाठियां, 8 गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि वारदात को भड़काने वाले कुछ और लोग पुलिस गिरफ्त से दूर हैं.

People causing a disturbance
उपद्रव करते लोग (Courtesy - Churu Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 9:06 PM IST

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चूरू: वार्ड संख्या 39 में शनिवार को बाइक को साइड देने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों ओर से लाठियां और पत्थर चलने लगे. घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

IPS निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया. वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना दोबारा ना हो सके. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं. पुलिस फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

सीसीटीवी में दिखे आरोपी (Courtesy - Churu Police)

पढ़ें: चौमूं में विवाद के बाद इंटरनेट सेवा बंद, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

एसपी ने कहा-स्थिति नियंत्रण में: आईपीस निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि फिलहाल स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है. वहीं स्थानीय लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है. वारदात के बाद कोतवाली पुलिस को मौके के सीसीटीवी फुटेज मिलने पर आरोपियों को चिन्हित करने में आसानी हुई. पुलिस की माने तो अभी भी वारदात को भड़काने वाले कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. जिनकी चूरू पुलिस तलाश कर रही है. किसी भी हॉल में शहर की शांति व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा.

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2 GROUPS CLASHED IN CHURU
CLASH OVER GIVING SIDE TO BIKE
8 ARRESTED AFTER CLASH IN CHURU
STONE PELTING IN CHURU

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