शादी में खाने को लेकर दो पक्षों झगड़ा, गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत
डीग में आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों में पथराव और गोलीबारी हुई. इस झगड़े में एक की मौत हो गई.
Published : November 3, 2025 at 7:30 PM IST
डीग: जिले के पहाड़ी थाना इलाके में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर फायरिंग की. घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके अलावा 6 लोग घायल हो गए. घायलों का इलाज पहाड़ी अस्पताल में जारी है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.
गोली लगने से 1 व्यक्ति की मौत: पहाड़ी थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना बोड़ोली गांव की है. ग्यासी राम गुर्जर पक्ष और तुलसी सैनी पक्ष किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि एक ग्यासी राम गुर्जर पक्ष ने तुलसी सैनी पक्ष पर फायरिंग कर दी.
थानाधिकारी ने बताया कि घटना में तुलसी सैनी के बेटे चंदन सैनी को गोली लगी है. इसके अलावा पथराव और मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं. घटना की सूचना पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इसके बाद सभी घायलों को पहाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चंदन सैनी को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल चंदन सैनी के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.
शादी में खाने को लेकर हुआ था झगड़ा: तुलसी सैनी ने बताया कि 2 दिन पहले उनके परिवार में शादी थी, जिसमें खाने को लेकर ग्यासी गुर्जर पक्ष के एक युवक से कहासुनी हो गई. आज भी तुलसी सैनी के यहां कार्यक्रम था. इस दौरान ग्यासी गुर्जर पक्ष के लोग तुलसी सैनी के घर पहुंचे और 2 दिन पहले हुए झगड़े को लेकर फिर से झगड़ा करने लगे. दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई, जिसके बाद पथराव और गोलीबारी शुरू हो गई.