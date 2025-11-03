ETV Bharat / state

शादी में खाने को लेकर दो पक्षों झगड़ा, गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत

जांच के लिए पहुंची पुलिस ( ETV Bharat Deeg )

डीग: जिले के पहाड़ी थाना इलाके में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर फायरिंग की. घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके अलावा 6 लोग घायल हो गए. घायलों का इलाज पहाड़ी अस्पताल में जारी है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. गोली लगने से 1 व्यक्ति की मौत: पहाड़ी थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना बोड़ोली गांव की है. ग्यासी राम गुर्जर पक्ष और तुलसी सैनी पक्ष किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि एक ग्यासी राम गुर्जर पक्ष ने तुलसी सैनी पक्ष पर फायरिंग कर दी. इसे भी पढ़ें- सवाई माधोपुर में जमीनी विवाद पर खूनी संघर्ष, एक की मौत, चार घायल