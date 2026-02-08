ETV Bharat / state

हाथरस में सड़क हादसे में बच्चे की मौत; थाने पर किया पथराव, पुलिसकर्मियों को आईं चोटें

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Published : February 8, 2026 at 11:32 PM IST

हाथरस : कस्बा मुरसान के मढैया मोहल्ले के रहने वाले तीन साल के बच्चे की दुर्घटना में मौत होने के बाद कुछ लोगों ने थाना मुरसान पहुंच कर हंगामा काटा. लोगों ने रेलवे ट्रैक से पत्थर उठाकर थाने पर पथराव कर दिया. पुलिस ने उपद्रव करने वाले तीन आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, मुरसान के मढैया मोहल्ले का रहने वाला तीन साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था. तभी वह एक कार की चपेट में आ गया. घायल बच्चे को पहले एक निजी अस्पताल, उसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद बच्चे को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई.

हाथरस में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद हंगामा (Video credit: मीडिया सेल)
बच्चे की मौत की जानकारी मिलने पर परिजन मुरसान कोतवाली पहुंचे. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने मथुरा-बरेली रोड पर जाम लगा दिया गया.

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे एक एक्सीडेंट में कार से तीन साल का बच्चा घायल हो गया था. उसे अस्पताल ले जाया गया. इस बीच कार चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया गया था. वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया था. मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा था.

उन्होंने बताया कि इसी बीच इलाज के दौरान बच्चों की मौत हो गई. इसकी जानकारी पर कुछ लोगों ने थाने के सामने जाम लगा दिया. वह लोग गाड़ी के चालक पर परिचालक उनके हवाले करने की मांग करने लगे.

एसपी ने बताया कि उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, तभी शाम को अचानक 15-20 उपद्रवी तत्व वहां पहुंच गए और थाने पर पथराव शुरू कर दिया. पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं. सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. तीन आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है.

