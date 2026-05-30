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भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, कैबिनेट मंत्री की कार पर गिरा पत्थर, मसूरी में भी सड़कों पर भरा पानी

कैबिनेट मंत्री की कार पर गिरा पत्थर ( ETV Bharat )