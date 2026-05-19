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मिलावटखोरों पर आगरा पुलिस ने कसा शिकंजा: पशुओं के खल में मिलाया जा रहा था पत्थर का चूरा, पांच गिरफ्तार

आगरा: यूपी के आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने सोमवार की रात मिलावटखोरों का खेल उजागर किया है. पुलिस ने पशुओं के खल में पत्थर का चूरा मिलाने का खुलासा किया. एकता थाना पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 40 बोरे खल बरामद किए हैं. इसके साथ ही गोदाम से 32 बोरे पत्थर का चूरा भी बरामद किया है. पुलिस ने गोदाम में मिले कर्मचारी और संचालक से पूछताछ की तो गोदाम संचालक घबरा गए, पुलिस ने गोदाम संचालक समेत पांच लोगों को पकड़ा है. आरोपितों के खिलाफ एकता थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है.

एसीपी ताज सुरक्षा मयंक तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टीडीआई सिटी के पास स्थित एक गोदाम में मिलावटी खल तैयार की जा रही है. यह मिलावटी खल पशुओं के लिए बेहद नुकसानदायक है.

पशुओं को इस मिलावटी खल को खिलाने से पशुओं को गंभीर बीमारी या उनकी जान का खतरा है, जिस पर एकता थाना पुलिस ने बताए गए गोदाम पर छापा मारा. मौके से गोदाम संचालक हरिओम, आकाश, नरेंद्र, सूरज निवासी लकावली और एक ई-रिक्शा चालक को हिरासत में लिया.

अपमिश्रित खल और पत्थर का चूरा बरामद: एसीपी ताज सुरक्षा मयंक तिवारी ने बताया कि गोदाम पर पुलिस टीम पहुंची तो वहां पर खलबली मच गई. छानबीन में सूचना सही निकली. गोदाम में खल में ग्रेनाइट पत्थर को पीसकर उसका चूरा मिलाया जा रहा था. शुद्ध खल में पत्थर का चूरा मिलाने से वजन बढ़ जाता था. खल महंगा होने की वजह से ये मिलावट का खेल किया जा रहा था, क्योंकि, पत्थर का चूरा बेहद सस्ता और आसानी से तैयार हो जाता है.

ग्रेनाइट के टूटे-टुकड़े जो पत्थर कारोबारी कबाड़ में फेंक देते थे, उन्हें मजदूरों से उठवाकर गोदाम तक पहुंचाया जाता था. पुलिस ने मौके पर छापा मारकर 32 बोरे पत्थर का चूरा, 40 बोरे शुद्ध खल और 11 बोरे अपमिश्रित खल बरामद की है.