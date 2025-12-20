ETV Bharat / state

राम मंदिर के सुंदर पत्थर तराशने वाली 'बाहुबली मशीन' और औजारों का अब क्या होगा?, जानिए

अयोध्या: राम मंदिर के सुंदर पत्थरों को लगाने में 27 साल तक भारी भरकम पत्थर कटिंग मशीन ने अहम योगदान दिया. इसके अलावा पत्थरों को तराशने में बड़ी तादाद में छेनी हथौड़ी का भी इस्तेमाल हुआ. यह मशीन अब खामोश है. इस मशीन के साथ औजारों का अब क्या होगा चलिए आगे बताते हैं.



कब लगाई गई थी मशीन: विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि सितंबर 1990 में मंदिर निर्माण की पहली कार्यशाला स्थापित हुई थी. तब राजस्थान से बड़ी शिलाएं अयोध्या पहुंची थीं. यहां आने वाले सभी पत्थरों के कटिंग का काम शुरू किया गया था. 1998 में 40 लाख रुपए की लागत से भारी भरकम पत्थर कटर मशीन स्थापित की गई थी. तब से यह मशीन लगातार काम कर रही थी. उन्होंने बताया कि इस मशीन की ब्लेड ही 12 लाख रुपए की है, जो बेहद महंगी है. राम मंदिर उद्घाटन के बाद यह मशीन बंद हो गई है.





राम मंदिर के पत्थरों को खूबसूरती से तराशा: उन्होंने बताया कि यह पत्थर कटिंग मशीन रामलला के मूर्ति निर्माण में स्थापना का केंद्र बिंदु बनी थी. दक्षिण भारत से आई शिलाओं को मूर्ति की आकृति भी इसी मशीन के माध्यम से दी गई थी. मंदिर के गर्भगृह में रामलला की सुंदर प्रतिमा विराजमान है. यहां लगे पत्थर इसी मशीन से तरासे गए थे.



मशीन के साथ औजार भी सहेजे जाएंगे: विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि रामलला के मूर्ति निर्माण में कारीगरों ने जिन छेनी-हथौड़ी और औजारों से पत्थरों पर नक्काशी की वे अब ऐतिहासिक धरोहर हैं. पूरे राम मंदिर निर्माण में पत्थरों को तराशने का काम इस मशीन से किया गया. अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पत्थर कटिंग औजारों को सहेज कर रखेगा.