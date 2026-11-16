एक ही नंबर प्लेट पर तीन-तीन चालान, ई-गेट की कार्रवाई के खिलाफ क्रशर संचालकों ने खोला मोर्चा
मध्य प्रदेश में ई-गेट के जरिए खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर की जा रही चालानी कार्रवाई को लेकर स्टोन क्रशर संचालकों में नाराजगी बढ़ी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:47 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 8:13 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में ई-गेट के जरिए खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर की जा रही चालानी कार्रवाई को लेकर स्टोन क्रशर संचालकों में नाराजगी बढ़ गई है. संचालकों का आरोप है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई व्यवस्था की तकनीकी और कानूनी वैधता की पूरी जांच किए बिना ही भारी-भरकम चालान थमा दिए गए हैं. कई मामलों में एक ही नंबर प्लेट पर अलग-अलग वाहनों के चालान जारी होने की शिकायत भी सामने आई हैं.
इस समस्या को लेकर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में सोमवार को प्रदेश भर स्टोन क्रशर संचालकों ने बैठक की. इस दौरान मध्य प्रदेश स्टोन क्रशर ओनर्स एसोसिएशन ने सरकार से 5 नवंबर से पहले के सभी ई-गेट चालान निरस्त करने, जब्त वाहनों को तत्काल छोड़ने और खनिज रॉयल्टी की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की है. एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्रपाल सिंह चावला ने चेतावनी दी कि नियमों की जटिलता और भारी जुर्माने के कारण गांवों में रोजगार देने वाला क्रशर उद्योग प्रभावित हो सकता है.
एक नंबर प्लेट पर तीन-तीन वाहनों के चालान, पायलट प्रोजेक्ट पर भी सवाल
एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्रपाल सिंह चावला का कहना है कि सरकार ने ई-गेट व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था, लेकिन इसकी तकनीकी खामियों को दूर किए बिना ही क्रशर संचालकों को चालान भेजे जाने लगे. कई मामलों में एक ही नंबर प्लेट पर छह, दस और बारह पहिया वाहनों के चालान जारी हुए हैं. उनका कहना है कि ई-गेट में आरएफआईडी टैग की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी. छह महीने पुराने चालान एक साथ भेजे जाने से वाहन मालिकों को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं मिला.
5 नवंबर से पहले के चालान निरस्त करने की मांग
एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार की ओर से आरएफआईडी टैग लगाने की अंतिम तारीख 5 नवंबर तय की गई थी. ऐसे में इस तारीख से पहले के सभी ई-गेट चालान निरस्त किए जाएं. वहीं भविष्य में टैग आधारित व्यवस्था लागू होने के बाद ही चालानी कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही बिना पर्याप्त जांच के जब्त किए गए वाहनों को तत्काल छोड़ा जाए.
पर्यावरण क्षति के नाम पर लाखों की वसूली पर आपत्ति
क्रशर संचालकों ने पर्यावरण क्षति के नाम पर लगाए जा रहे भारी जुर्माने को भी अनुचित बताया है. चावला का कहना है कि रायल्टी नियमों के तहत निर्धारित जुर्माने से अलग पर्यावरण नुकसान के नाम पर एक-एक लाख और दो-दो लाख रुपये तक की वसूली की जा रही है. जब वाहनों के पास पीयूसी और खदानों के पास जरूरी पर्यावरणीय अनुमति है, तो इस तरह की वसूली का आधार स्पष्ट होना चाहिए.
गांवों में रोजगार देने वाला उद्योग, नियमों में मिले राहत
चावला ने कहा कि स्टोन क्रशर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल और अकुशल दोनों तरह के लोगों को रोजगार देता है. ऐसे में सरकार को इस उद्योग की व्यावहारिक समस्याओं को समझते हुए नियमों में जरूरी शिथिलता देनी चाहिए, ताकि उद्योग सुचारू रूप से चलता रहे और ग्रामीण रोजगार पर संकट न आए.