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एक ही नंबर प्लेट पर तीन-तीन चालान, ई-गेट की कार्रवाई के खिलाफ क्रशर संचालकों ने खोला मोर्चा

रविंद्र भवन सभागार में स्टोन क्रशर संचालकों की बैठक ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में ई-गेट के जरिए खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर की जा रही चालानी कार्रवाई को लेकर स्टोन क्रशर संचालकों में नाराजगी बढ़ गई है. संचालकों का आरोप है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई व्यवस्था की तकनीकी और कानूनी वैधता की पूरी जांच किए बिना ही भारी-भरकम चालान थमा दिए गए हैं. कई मामलों में एक ही नंबर प्लेट पर अलग-अलग वाहनों के चालान जारी होने की शिकायत भी सामने आई हैं.

इस समस्या को लेकर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में सोमवार को प्रदेश भर स्टोन क्रशर संचालकों ने बैठक की. इस दौरान मध्य प्रदेश स्टोन क्रशर ओनर्स एसोसिएशन ने सरकार से 5 नवंबर से पहले के सभी ई-गेट चालान निरस्त करने, जब्त वाहनों को तत्काल छोड़ने और खनिज रॉयल्टी की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की है. एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्रपाल सिंह चावला ने चेतावनी दी कि नियमों की जटिलता और भारी जुर्माने के कारण गांवों में रोजगार देने वाला क्रशर उद्योग प्रभावित हो सकता है.

मध्य प्रदेश स्टोन क्रशर ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्रपाल सिंह चावला (ETV Bharat) एक नंबर प्लेट पर तीन-तीन वाहनों के चालान, पायलट प्रोजेक्ट पर भी सवाल एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्रपाल सिंह चावला का कहना है कि सरकार ने ई-गेट व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था, लेकिन इसकी तकनीकी खामियों को दूर किए बिना ही क्रशर संचालकों को चालान भेजे जाने लगे. कई मामलों में एक ही नंबर प्लेट पर छह, दस और बारह पहिया वाहनों के चालान जारी हुए हैं. उनका कहना है कि ई-गेट में आरएफआईडी टैग की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी. छह महीने पुराने चालान एक साथ भेजे जाने से वाहन मालिकों को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं मिला. 5 नवंबर से पहले के चालान निरस्त करने की मांग