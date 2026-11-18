जीपीएस के सहारे पहुंच गए चोरी हुई गाड़ी तक, इसमें सवार बदमाशों ने की फायरिंग, 4 घायल
फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो में से एक आरोपी को पकड़ लिया है.
Published : November 18, 2026 at 4:45 PM IST
जोधपुर : शहर के डांगियावास थाना क्षेत्र में चोरी की गाड़ी ढूंढने आए युवकों पर बदमाशों द्वारा फायरिंग करने की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फायरिंग के एक आरोपी को हिरासत में ले लिया. जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है. बदमाशों ने युवकों की गाड़ी को टक्कर भी मारी थी. इस मामले में चार घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी मिलने पर एसीपी भी मौके पर पहुंचे.
थानाधिकारी राजूराम ने बताया कि हनुमानगढ़ के रावतसर से 6 युवक अपनी चोरी हुई स्कार्पियों को ढूंढते–ढूंढते सालवा कला पहुंचे थे. वह अपनी चोरी हुई स्कॉर्पिओ में लगे जीपीएस की लोकेशन के सहारे पीछा करते हुए यहां तक आए थे. इस दौरान जो गाड़ी चोरी हुई थी, उसमें सवार दो बदमाशों सुनील जाट और मनीष ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर पलट दिया. दोनों ने पहले फायरिंग की थी. जिसमें एक गोली हनुमानगढ़ के रावतसर से आई स्कॉर्पियो पर लगी. इसके बाद टक्कर मार कर गाड़ी को पलट दिया. थानाधिकारी ने बताया कि इस घटना में मनीष जाट को हिरासत में ले लिया है. जबकि सुनील की तलाश की जा रही है.
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घटना में चार लोग घायल हुए : टक्कर से स्कॉर्पियो के पलटने से उसमें सवार लोगों को चोट आई है. जिन्हें अस्पताल भेजा गया है. थानाधिकारी ने बताया कि घायल हुए लोगों में सुधीर कुमार, सुरेंद्र कुमार और भानु खान स्कॉर्पियों ने सवार थे. एक स्थानीय पशु पालक को भी चोट आई है. सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.
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स्कार्पियों हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त : जिस स्कॉर्पियो को टक्कर मारकर पलटा गया था. वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि सौ से ज्यादा की स्पीड में दोनों गाड़ियां दौड़ रही थीं. स्कॉर्पियो पलटने के बाद बदमाशों ने उस पर कई फायर किए थे. बदमाशों के जाने के बाद ग्रामीणों ने उसे सीधा कर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचित किया.
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