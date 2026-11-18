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जीपीएस के सहारे पहुंच गए चोरी हुई गाड़ी तक, इसमें सवार बदमाशों ने की फायरिंग, 4 घायल

इस वाहन पर हुई फायरिंग ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : शहर के डांगियावास थाना क्षेत्र में चोरी की गाड़ी ढूंढने आए युवकों पर बदमाशों द्वारा फायरिंग करने की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फायरिंग के एक आरोपी को हिरासत में ले लिया. जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है. बदमाशों ने युवकों की गाड़ी को टक्कर भी मारी थी. इस मामले में चार घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी मिलने पर एसीपी भी मौके पर पहुंचे.