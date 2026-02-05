ETV Bharat / state

गुरुग्राम पुलिस ने 1 करोड़ के फोन किए बरामद, तकनीक के जरिए चोरीशुदा 393 मोबाइल रिकवर

गुरुग्राम साइबर पुलिस ने चोरीशुदा मोबाइल फोन को रिकवर करने की पहल शुरू की है. पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपये के फोन रिकवर किए.

गुरुग्राम में 1 करोड़ के फोन बरामद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 8:38 AM IST

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में इन दिनों पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है. साइबर शाखा ने तकनीक का इस्तेमाल कर बीते चार माह में आमजन के गायब हुए 393 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बरामद किए गए फोन को उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाए गए हैं. इन सभी फोन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

गुमशुदा फोन की ट्रैकिंग कर रही पुलिस: दरअसल, साइबर सेल टीमें CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल और आधुनिक तकनीकी संसाधनों की मदद से लगातार गुमशुदा मोबाइल फोन की ट्रैकिंग कर रही हैं. शिकायत मिलने के बाद मोबाइल फोन के IMEI नंबर के आधार पर उन्हें ट्रैक कर रिकवर किया जाता है.

गुमशुदा फोन की रिकवरी: डीसीपी पश्चिम करण गोयल ने बताया कि "वर्तमान समय में मोबाइल फोन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. मोबाइल में जरूरी दस्तावेज, बैंकिंग जानकारी और निजी डाटा सुरक्षित रहता है. ऐसे में फोन गुम होने पर व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा यह नागरिक-केंद्रित पहल चलाई जा रही है".

फोन चोरी होने पर पुलिस को करें सूचित: गौरतलब है कि CEIR पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित एक सुविधा है, जिसके माध्यम से गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन के IMEI नंबर को ब्लॉक और ट्रैक किया जा सकता है. गुरुग्राम पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तुरंत [www.ceir.gov.in](http://www.ceir.gov.in) पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि फोन को जल्द से जल्द बरामद किया जा सके.

