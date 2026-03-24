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चोरी के जेवर फाइनेंस कंपनी से रिकवर, बेटी ने चोरी के बाद पैसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ उड़ाए

चोरी के जेवर फाइनेंस कंपनी से रिकवर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : भिलाई भट्टी पुलिस ने खुद के घर में करोड़ों रुपए के सोने के जेवरात चोरी के मामले में फाइनेंस कंपनी में रखे जेवरातों को रिकवर किया है. इस मामले में आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. पीड़िता ने भिलाई भट्ठी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 जनवरी को उसकी बेटी एम श्यामला सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के लिए निकली थी. इस दौरान आलमारी में रखे 1 करोड़ के जेवरात को भी साथ में लेकर चली गई.

बेटी ने ही चोरी किए थे जेवर

प्रार्थी की शिकायत के बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और खोजबीन शुरु की. इसी दौरान पुलिस ने प्रार्थी की बेटी को खोज निकला. पूछताछ में आरोपिया बेटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर के आलमारी से सोने के जेवरात चोरी करना स्वीकार किया. जेवर की अनुमानित कीमत करोड़ों में है.

बेटी ने चोरी करके गिरवी रखे थे गहने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिरवी रखकर रकम उड़ाया

आरोपिया ने चोरी के सोने के जेवरात को पावर हाउस के IIFL फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख दिया. 443 ग्राम सोने के जेवरात को 33 लाख में गिरवी रखकर अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ हैदराबाद चली गई थी. जहां महंगे होटल में रुककर पार्टी की. प्रार्थी ने अपनी बेटी की शादी के लिए सोने के जेवरात खरीदे थे. लेकिन बेटी ने ही हाथ साफ कर दिया.