चोरी के जेवर फाइनेंस कंपनी से रिकवर, बेटी ने चोरी के बाद पैसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ उड़ाए
भिलाई में बेटी ने घर में चोरी के बाद गहनों को गिरवी रख दिया था. पुलिस ने फाइनेंस कंपनी से जेवर रिकवर किया .
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 24, 2026 at 7:08 PM IST
दुर्ग : भिलाई भट्टी पुलिस ने खुद के घर में करोड़ों रुपए के सोने के जेवरात चोरी के मामले में फाइनेंस कंपनी में रखे जेवरातों को रिकवर किया है. इस मामले में आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. पीड़िता ने भिलाई भट्ठी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 जनवरी को उसकी बेटी एम श्यामला सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के लिए निकली थी. इस दौरान आलमारी में रखे 1 करोड़ के जेवरात को भी साथ में लेकर चली गई.
बेटी ने ही चोरी किए थे जेवर
प्रार्थी की शिकायत के बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और खोजबीन शुरु की. इसी दौरान पुलिस ने प्रार्थी की बेटी को खोज निकला. पूछताछ में आरोपिया बेटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर के आलमारी से सोने के जेवरात चोरी करना स्वीकार किया. जेवर की अनुमानित कीमत करोड़ों में है.
गिरवी रखकर रकम उड़ाया
आरोपिया ने चोरी के सोने के जेवरात को पावर हाउस के IIFL फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख दिया. 443 ग्राम सोने के जेवरात को 33 लाख में गिरवी रखकर अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ हैदराबाद चली गई थी. जहां महंगे होटल में रुककर पार्टी की. प्रार्थी ने अपनी बेटी की शादी के लिए सोने के जेवरात खरीदे थे. लेकिन बेटी ने ही हाथ साफ कर दिया.
ब्वॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी हैदराबाद
भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी साफ्टवेयर कंपनी में काम करने जाने के निकली और अपने साथ घर के आलमारी से सोने के जेवरात लेकर चली गई है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थी की बेटी को खोजकर उससे पूछताछ में अपने घर में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार की है. आरोपिया ने चोरी के जेवरात को गिरवी रखकर अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी.
पुलिस ने इस मामले में पूर्व में 70 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किया था. अब गिरवी रखे 443 ग्राम जेवरात को आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी से रिकवर किया है. जिसकी अनुमानित कीमत 62 लाख से अधिक आंकी गई है. आरोपिया ने गलत व्यवहार और महंगे शौक के लिए चोरी करना बताई है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी
पुलिस ने आरोपिया के पास पूर्व 70 ग्राम सोने के जेवरात बरामद की थी जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख बताई गई है. वहीं अब पुलिस ने आरोपिया के गिरवी रखे 443 ग्राम सोने के जेवरात को रिकवर किया है.पुलिस ने चोरी किए गए कुल 513 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं.
राजा माड़ा जामवंत धाम में आस्था की ज्योति, भालूओें के साथ बाबा का अनोखा प्रेम, पेड़ से निकल रहा चमत्कारी जल
छत्तीसगढ़ में बदलने वाला है मौसम, चक्रवात और द्रोणिका दिखाएगा असर,राजनांदगांव का पारा हुआ हाई
आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती : पेंड्रा और गरियाबंद जिले में वैकेंसी, आवेदन जमा करने से पहले जान लें नियम