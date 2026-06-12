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दिल्ली से चोरी, मेरठ में 'द एंड': GPS ने बिगाड़ा बुलेट चोर का खेल, रोड पड़ छोड़कर भागा बाइक

चोर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शानदार कंडीशन की बुलेट बार-बार खुद-ब-खुद बंद क्यों हो रही है.

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बुलेट चोरी का बनाया प्लान, ओनर ने फेरा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 3:50 PM IST

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मेरठ: कहते हैं कि चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन इस बार कानून के हाथों से पहले 'इंटरनेट और GPS' ने चोर की ऐसी हालत खराब की कि वह बीच रास्ते में ही बुलेट बाइक को छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ. मामला दिल्ली से चोरी हुई एक रॉयल एनफील्ड बुलेट का है, जिसे चोर उड़ाकर मेरठ के रास्ते आगे ले जाने की फिराक में था, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि बाइक का असली मालिक दिल्ली में बैठकर उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा था और रिमोटली उसका 'खेल' बिगाड़ रहा था.

बता दें, ​चोर ने दिल्ली के एक इलाके से बड़ी चालाकी से बुलेट बाइक चुराई और उसे लेकर मेरठ की तरफ भाग निकला. चोर को लगा कि वह सुरक्षित निकल चुका है, लेकिन जैसे ही मालिक को बाइक चोरी होने का पता चला, उसने तुरंत पुलिस को सूचना देने के साथ-साथ अपने मोबाइल में मौजूद GPS ट्रैकिंग ऐप को ऑन कर लिया. ​मालिक ने देखा कि उसकी बुलेट तेजी से मेरठ हाईवे पर दौड़ रही है.

बार-बार बंद हो जा रही थी बुलेट: इसके बाद शुरू हुआ 'रिमोट कंट्रोल' का असली हाई-वोल्टेज ड्रामा दिल्ली में बैठे मालिक ने अपने मोबाइल ऐप से बुलेट का इंजन 'रिमोटली लॉक' कर दिया. हाईवे पर अचानक बुलेट का इंजन बंद हो गया. चोर ने किसी तरह कोशिश करके उसे फिर स्टार्ट किया, लेकिन कुछ मीटर चलते ही मालिक ने दिल्ली से फिर इंजन लॉक कर दिया. चोर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शानदार कंडीशन की बुलेट बार-बार खुद-ब-खुद बंद क्यों हो रही है. वह जितनी बार स्टार्ट करता, बाइक कुछ दूरी पर जाकर फिर ठप हो जाती.

रास्ते में बुलेट छोड़ उल्टे पैर भागा चोर: ​जब यह सिलसिला कई बार चला, तो चोर को भांपते देर नहीं लगी कि बाइक में कोई ट्रैकिंग सिस्टम या जीपीएस लगा है और उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है. उसे डर सताने लगा कि अगर वह ज्यादा देर यहां रुका, तो पुलिस या बाइक का मालिक उसे रंगे हाथों दबोच लेगा.
​घबराहट और पकड़े जाने के डर से चोर ने मेरठ के रास्ते में थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र स्थित (हाईवे के किनारे) बुलेट को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

पूरे मामले पर कंकरखेड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार का कहना है कि ​"हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि दिल्ली से चोरी हुई एक बुलेट बाइक की जीपीएस लोकेशन मेरठ क्षेत्र की तरफ दिखा रही है.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को तुरंत अलर्ट किया गया और संदिग्ध रूट पर घेराबंदी की गई. ​चोर लगातार रिमोट लॉकिंग के कारण परेशान हो चुका था और पुलिस की सक्रियता देखकर वह बाइक को सड़क किनारे छोड़कर भाग गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुलेट को अपने कब्जे में ले लिया है. दिल्ली पुलिस और वाहन स्वामी को सूचित कर दिया गया है. अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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