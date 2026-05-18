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3 महीने बाद मिले प्रभु 'श्री राम', पटना में हुई थी राम-जानकी मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी

मसौढ़ी के छाता गांव की ठाकुरबाड़ी से चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियां वापस मिल गईं हैं. पढ़ें पूरी खबर-

मिल गई प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां
मिल गई प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 6:54 PM IST

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पटना : बिहार के पटना स्थित मसौढ़ी में रामनवमी से पहले चोरी हुईं प्रभु श्रीराम, माता जानकी और लक्ष्मण की बेशकीमती अष्टधातु मूर्तियां आखिरकार तीन महीने बाद मिल गईं. मसौढ़ी प्रखंड के शाहाबाद पंचायत स्थित छाता गांव के ठाकुरवाड़ी मंदिर से 16 मार्च को चोरी हुई इन मूर्तियों के बरामद होते ही पूरे गांव में खुशी और उत्सव का माहौल बन गया. 'जय श्री राम' के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा.

16 मार्च को हुई थी चोरी : मसौढ़ी प्रखंड के शाहाबाद पंचायत के छाता गांव स्थित कल्लू ठाकुरबाड़ी राम-जानकी मंदिर से 16 मार्च की रात चोरों ने गर्भगृह का ताला तोड़कर राम, जानकी और लक्ष्मण की तीन अष्टधातु मूर्तियां चुरा ली थीं. इन मूर्तियों का कुल वजन करीब 45 किलो बताया गया था. मूर्तियों के सिर पर चांदी के मुकुट भी लगे हुए थे. चोरी के बाद पूरे गांव में गहरी मायूसी छा गई थी.

चोरी गई राम-जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां लौटीं
चोरी गई राम-जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां लौटीं (ETV Bharat)

पुलिस दबिश के बाद चोर छोड़कर भागे : सोमवार को लखनौर-बेदौली और शाहाबाद पंचायत की सीमा पर एक अज्ञात बाइक सवार युवक तीनों मूर्तियां लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गया. स्थानीय ग्रामीणों ने मूर्तियों को देखा और तुरंत पहचान लिया. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और श्रद्धा के साथ मूर्तियों को वापस गांव के मंदिर में ले आए.

गांव में जय श्री राम के लगे नारे : मूर्तियां वापस मिलने की खबर फैलते ही छाता गांव में जश्न शुरू हो गया. ग्रामीण ढोल-नगाड़ों के साथ झूमते नजर आए और 'जय श्री राम' के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा. लंबे समय बाद गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई. रामनवमी से पहले हुई चोरी से जो उत्साह खत्म हो गया था, वह अब फिर से लौट आया है.

लोगों की भर आईं आंखें
लोगों की भर आईं आंखें (ETV Bharat)

पुलिस ने बताया लगातार चल रही थी छापेमारी : मसौढ़ी थानाध्यक्ष विवेक भारती ने बताया कि ''16 मार्च को मूर्ति चोरी के बाद लगातार छापेमारी की जा रही थी. पुलिस दबिश के कारण चोर मूर्तियों को लावारिस छोड़कर भाग गए. यह पुलिस और जनता के सहयोग का नतीजा है. मंदिर कमेटी के सचिव मुनदेव सिंह के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की गई थी.''

100 साल पुरानी बताई जाती हैं मूर्तियां : मंदिर कमेटी के अनुसार कल्लू ठाकुरबाड़ी की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी. यहां स्थापित राम-जानकी-लक्ष्मण की मूर्तियां 100 साल से भी अधिक पुरानी मानी जाती हैं. इन मूर्तियों का धार्मिक और भावनात्मक महत्व पूरे गांव के लिए बेहद खास है. चोरी के बाद लोगों में भारी आक्रोश और दुख था.

छाता गांव के ठाकुरवाड़ी मंदिर में जश्न
छाता गांव के ठाकुरवाड़ी मंदिर में जश्न (ETV Bharat)

अब होगी विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा : पंचायत के मुखिया रवि प्रकाश और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह समेत सभी सदस्य अब विधिवत रूप से ठाकुरबाड़ी में मूर्ति स्थापना की तैयारी में जुट गए हैं. जल्द ही वैदिक रीति-रिवाज के साथ प्राण-प्रतिष्ठा कराई जाएगी ताकि एक बार फिर मंदिर में नियमित पूजा-पाठ शुरू हो सके.

जल्द होगी प्राण प्रतिष्ठा : तीन के इंतजार के बाद आखिरकार प्रभु श्रीराम अपने धाम लौट आए. मूर्तियों की बरामदगी ने पूरे गांव को फिर से आस्था और उत्साह से भर दिया है. अब ग्रामीणों की निगाहें जल्द होने वाली प्राण-प्रतिष्ठा पर टिकी हैं.

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