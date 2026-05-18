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3 महीने बाद मिले प्रभु 'श्री राम', पटना में हुई थी राम-जानकी मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी

पटना : बिहार के पटना स्थित मसौढ़ी में रामनवमी से पहले चोरी हुईं प्रभु श्रीराम, माता जानकी और लक्ष्मण की बेशकीमती अष्टधातु मूर्तियां आखिरकार तीन महीने बाद मिल गईं. मसौढ़ी प्रखंड के शाहाबाद पंचायत स्थित छाता गांव के ठाकुरवाड़ी मंदिर से 16 मार्च को चोरी हुई इन मूर्तियों के बरामद होते ही पूरे गांव में खुशी और उत्सव का माहौल बन गया. 'जय श्री राम' के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा.

16 मार्च को हुई थी चोरी : मसौढ़ी प्रखंड के शाहाबाद पंचायत के छाता गांव स्थित कल्लू ठाकुरबाड़ी राम-जानकी मंदिर से 16 मार्च की रात चोरों ने गर्भगृह का ताला तोड़कर राम, जानकी और लक्ष्मण की तीन अष्टधातु मूर्तियां चुरा ली थीं. इन मूर्तियों का कुल वजन करीब 45 किलो बताया गया था. मूर्तियों के सिर पर चांदी के मुकुट भी लगे हुए थे. चोरी के बाद पूरे गांव में गहरी मायूसी छा गई थी.

चोरी गई राम-जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां लौटीं (ETV Bharat)

पुलिस दबिश के बाद चोर छोड़कर भागे : सोमवार को लखनौर-बेदौली और शाहाबाद पंचायत की सीमा पर एक अज्ञात बाइक सवार युवक तीनों मूर्तियां लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गया. स्थानीय ग्रामीणों ने मूर्तियों को देखा और तुरंत पहचान लिया. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और श्रद्धा के साथ मूर्तियों को वापस गांव के मंदिर में ले आए.

गांव में जय श्री राम के लगे नारे : मूर्तियां वापस मिलने की खबर फैलते ही छाता गांव में जश्न शुरू हो गया. ग्रामीण ढोल-नगाड़ों के साथ झूमते नजर आए और 'जय श्री राम' के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा. लंबे समय बाद गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई. रामनवमी से पहले हुई चोरी से जो उत्साह खत्म हो गया था, वह अब फिर से लौट आया है.