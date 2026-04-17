ETV Bharat / state

बाइक सवार बदमाशों ने चलती गाड़ी से चुराया काजू का कार्टन, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

जयपुर के करधनी थाना इलाके की घटना, परिवादी ने दर्ज करवाई थी रिपोर्ट.

चलती गाड़ी पर चढ़कर चुराया काजू का कार्टन
चलती गाड़ी पर चढ़कर चुराया काजू का कार्टन (फोटो सोर्स- जयपुर पुलिस.)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजधानी जयपुर में चलती लोडिंग गाड़ी से बाइक सवार दो युवकों ने फिल्मी अंदाज में काजू से भरा कार्टन चोरी कर लिया. इस घटना का मौके से किसी ने वीडियो बना लिया. जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. अब पुलिस ने इस मामले का पटाक्षेप करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. चुराया गया काजू का कार्टन और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि इस मामले में अटेली मंडी (हरियाणा) हाल निवारू रोड निवासी अशरफ खान और शांति नगर, निवारू रोड निवासी जोयब खान को गिरफ्तार किया है.

फिल्मी अंदाज में वारदात : करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि मुरलीपुरा की नीलगिरि कॉलोनी निवासी नंदलाल चौबे ने 14 अप्रैल को करधनी थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कर मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें उन्होंने बताया कि कालवाड़ रोड पर उनकी चलती थ्री व्हीलर लोडिंग गाड़ी से दो लोगों ने काजू का कार्टन चुरा लिया. दोनों बाइक से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे. उनमें से एक शख्स चलती गाड़ी में चढ़ गया और काजू का कार्टन उतार लिया.

इसे भी पढ़ें: चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित जैन मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, गल्ला तोड़कर नकदी भी ले गए चोर, सोता रहा चौकीदार

एक आरोपी पर पहले चार मुकदमे : उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर चोरी में प्रयुक्त बाइक के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से चोरी किया गया काजू का कार्टन और वारदात में काम में ली गई बाइक बरामद कर ली गई है. पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी जोयब खान के खिलाफ जयपुर के झोडवाड़ा और जवाहर सर्किल थाने में चार मुकदमे दर्ज हैं.

TAGGED:

RAJASTHAN POLICE
चुराया काजू का कार्टन
POLICE ARESTED TWO ACCUSED
आरोपियों को दबोचा
STOLE A CARTON OF CASHEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.