ETV Bharat / state

बाइक सवार बदमाशों ने चलती गाड़ी से चुराया काजू का कार्टन, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

जयपुर : राजधानी जयपुर में चलती लोडिंग गाड़ी से बाइक सवार दो युवकों ने फिल्मी अंदाज में काजू से भरा कार्टन चोरी कर लिया. इस घटना का मौके से किसी ने वीडियो बना लिया. जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. अब पुलिस ने इस मामले का पटाक्षेप करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. चुराया गया काजू का कार्टन और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि इस मामले में अटेली मंडी (हरियाणा) हाल निवारू रोड निवासी अशरफ खान और शांति नगर, निवारू रोड निवासी जोयब खान को गिरफ्तार किया है.

फिल्मी अंदाज में वारदात : करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि मुरलीपुरा की नीलगिरि कॉलोनी निवासी नंदलाल चौबे ने 14 अप्रैल को करधनी थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कर मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें उन्होंने बताया कि कालवाड़ रोड पर उनकी चलती थ्री व्हीलर लोडिंग गाड़ी से दो लोगों ने काजू का कार्टन चुरा लिया. दोनों बाइक से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे. उनमें से एक शख्स चलती गाड़ी में चढ़ गया और काजू का कार्टन उतार लिया.