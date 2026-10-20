मेरठ में मिला अवैध पटाखों का भंडार, गोदाम और ट्रक में भरकर रखा था, हिरासत में दो लोग
पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी हापुड़ से अवैध रूप से पटाखे लाकर मेरठ में थोक भाव पर बेचते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:25 PM IST
मेरठ : दीपावली से पहले पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीपीनगर और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की, जहां से लाखों रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए गए. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद के दिशा-निर्देशन और एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक भरकर अवैध पटाखे बरामद किए. बाजार के बीचों-बीच स्थित एक गोदाम में अवैध रूप से भंडारित किए गए पटाखों के माल को सीज किया गया. पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी हापुड़ से अवैध रूप से पटाखे लाकर मेरठ में थोक भाव पर बेचते थे.
आरोपियों के पास पटाखों के भंडारण या बिक्री से जुड़ा कोई भी वैध लाइसेंस या परवाना नहीं था. एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया, अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में सीओ ब्रह्मपुरी और सीओ कोतवाली के नेतृत्व में दोनों थानों की टीमों ने आपसी समन्वय बनाकर दो स्थानों पर रेड की.
टीपीनगर में एक आईशर ट्रक भरकर और कोतवाली क्षेत्र में बाजार के बीचों-बीच एक जगह पर भंडारण किया गया माल बरामद कर सीज किया गया है. इस मामले में कपिल और शालू नाम के दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि वे ये पटाखे कहां से लाते थे और इस अवैध कारोबार में उनके साथ और कौन-कौन शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है.
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध नेटवर्क की जड़ें कहां तक फैली हैं और हापुड़ में मुख्य आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) कौन है. पकड़े गए आरोपियों से गहन पूछताछ के आधार पर अन्य संलिप्त लोगों की भी तलाश की जा रही है.
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