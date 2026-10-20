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मेरठ में मिला अवैध पटाखों का भंडार, गोदाम और ट्रक में भरकर रखा था, हिरासत में दो लोग

मेरठ में मिला अवैध पटाखों का भंडार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : दीपावली से पहले पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीपीनगर और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की, जहां से लाखों रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए गए. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.

​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद के दिशा-निर्देशन और एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक भरकर अवैध पटाखे बरामद किए. बाजार के बीचों-बीच स्थित एक गोदाम में अवैध रूप से भंडारित किए गए पटाखों के माल को सीज किया गया. ​पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी हापुड़ से अवैध रूप से पटाखे लाकर मेरठ में थोक भाव पर बेचते थे.

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया. (Video Credit; ETV Bharat) आरोपियों के पास पटाखों के भंडारण या बिक्री से जुड़ा कोई भी वैध लाइसेंस या परवाना नहीं था. एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया, अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में सीओ ब्रह्मपुरी और सीओ कोतवाली के नेतृत्व में दोनों थानों की टीमों ने आपसी समन्वय बनाकर दो स्थानों पर रेड की.