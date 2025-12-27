सरगुजा की कई समितियों में धान का स्टॉक फुल, राइस मिलर नहीं उठा रहे धान, लग सकता है खरीदी पर ब्रेक
समिति प्रबंधक कह रहे हैं, उनके पास अब धान रखने की जगह नहीं है. अगर उठाव नहीं हुआ तो खरीदी प्रभावित हो सकती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 27, 2025 at 8:49 PM IST
सरगुजा: धान खरीदी की लिमिट तो प्रशासन ने बढ़ा दी है लेकिन धान खरीदी केंद्रों में जो स्टॉक है वह इतना अधिक है कि समिति में अब बाकी धान रखने की जगह ही नहीं है. जो गोदाम है वह पूरे पैक होने की स्थिति में है, यहां तक की सड़क की तरफ कार्यालय के सामने की खाली जमीन पर भी धान रख दिया गया है.
कहीं धान खरीदी पर ना लग जाए ब्रेक: आगे की प्रक्रिया जिसे धान उठाव कहते हैं उसे राइस मिलर्स को करना होता है. अभी तक राइस मिल से उठाव नहीं हो पाया है. इस वजह से यहां पर इस तरह की स्थिति बनती है. जल्द ही धान का उठाव शुरू नहीं हुआ तो कई समितियों में धान खरीदी पर ब्रेक भी लग सकता है.
अभी तक धान का उठाव जीरो है. एक भी धान, एक गाड़ी भी धान नहीं उठा है. ऐसे में हम लोगों को परेशानी हो रही है. अब खरीदी करें तो करें कहां, हमारे पास जगह अब नहीं है, कल से बहुत समस्या है. ऐसे में खरीदी को रोका जा सकता है, खरीदी प्रभावित होगी.- समिति प्रबंधक मुन्ना लाल
क्या होती है प्रक्रिया: धान उठाव के लिए DMO DO जारी करते हैं और मिलर यहां से धान उठाते हैं. धान उठाव के लिए समिति प्रबंधक का दावा है कि, कई बार वाट्सअप में और हैंड टू हैंड भी जाकर चिट्ठी पत्री दी गई है. इसके बाद भी उठाव नहीं हुआ. ऐसे में दूसरी व्यवस्था बनाने में समय लगेगा.
कलेक्टर ने क्या कहा: इस विषय पर सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि धान खरीदी को लेकर सरगुजा जिले में भी पर्याप्त तैयारी की गई है. एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कल मैंने विभागों से लिया है. सभी जगह धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है. प्रतिदिन की लिमिट पर भी विभाग को बुलाया है. लिमिट का परीक्षण किया जाएगा.
लिमिट कम रहने से उठाव की समस्या होने लगती है. परीक्षण के बाद जरूरी लगा तो हम लिमिट को एक्सटेंड करने का प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजेंगे. - अजीत वसंत, कलेक्टर
बहरहाल सरगुजा कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि वह इस मसले पर संज्ञान लेंगे और व्यवस्था बनाएंगे कि धान खरीदी प्रभावित ना हो. टोकन की लिमिट में तो राहत तुरंत ही मिल चुकी है, लेकिन उठाव की समस्या कब तक खत्म होगी क्या धान खरीदी रुक जाएगी या फिर समय रहते प्रशासन राइस मिलरों पर सख्ती बरतकर धान का उठाव शुरू कराएगा ये देखना होगा.