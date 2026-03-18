करनाल के पश्चिमी यमुना नहर में गौवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप, हत्या की आशंका
करनाल में 6–7 गौवंश के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर स्थानीय पुलिस-पदाधिकारी और फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है.
Published : March 18, 2026 at 7:25 PM IST
करनालः इंद्री क्षेत्र के गांव धमन हेड़ी के पास पश्चिमी यमुना नहर से सामने आई एक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. नहर में गौवंश के अवशेष मिलने से जहां लोगों में आक्रोश है, वहीं इस घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया. इंद्री के डीएसपी सतीश गौतम भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. नहर से गौवंश के अवशेषों को बाहर निकलवाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
प्रारंभिक जांच: प्रारंभिक जांच में करीब 6 से 7 गौवंश के अवशेष मिलने की पुष्टि हुई है. सभी अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के उचानी स्थित पशुधन केंद्र भेज दिया गया है, जिससे मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके.
ग्रामीणों का आक्रोश: घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला. उनका आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व लंबे समय से नहर किनारे गौवंश की हत्या कर उनका मांस ले जाते हैं और अवशेषों को पानी में फेंक देते हैं. लोगों ने प्रशासन से इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की है.
फोरेंसिक जांच: मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. साथ ही पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार छानबीन कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
पुलिस का बयान: डीएसपी सतीश गौतम ने बताया कि "मामला प्रथम दृष्टया गौवंश की हत्या से जुड़ा प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी." उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.