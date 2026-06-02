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राज्यसभा चुनावः झारखंड में INDI गठबंधन की एकता की होगी अग्निपरीक्षा, क्या बरकरार रहेगा ‘महागठबंधन’ का गणित?

राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गयी है. इस रिपोर्ट से समझिए, पक्ष और विपक्ष का गणित.

Stir in political circles of Jharkhand With announcement of Rajya Sabha elections
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 11:36 PM IST

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Updated : June 2, 2026 at 11:42 PM IST

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रांचीः झारखंड में राज्यसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ी हुई है. सीट, समर्थन और सियासी जोर-आजमाइश तेज हो गयी है.

राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. ऐसे में यह चुनाव केवल राज्यसभा की दो सीटों का मुकाबला नहीं, बल्कि INDIA गठबंधन की एकजुटता की भी बड़ी परीक्षा माना जा रहा है.

पूर्वी भारत में भाजपा का विस्तार, झारखंड बना अपवाद

हाल के वर्षों में पूर्वी भारत की राजनीति में भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ा है. बिहार में पहली बार सम्राट चौधरी के रूप में भाजपा का कोई सीएम बना है. साथ ही पश्चिम बंगाल की सत्ता पर पहली बार भाजपा काबिज हुई है. इन राज्यों में सत्ता समीकरण बदलने के बाद झारखंड ही ऐसा प्रमुख राज्य बचा है, जहां झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन सरकार चला रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में दोबारा सत्ता हासिल की थी. अब राज्यसभा चुनाव इस राजनीतिक मजबूती की नई कसौटी बनने जा रहा है.

विधानसभा का गणित गठबंधन के पक्ष में

81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले को मिलाकर 56 विधायकों का समर्थन प्राप्त है. दूसरी ओर भाजपा और उसके सहयोगियों (आजसू, लोजपा और जदयू) के पास कुल 24 विधायक हैं. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो INDI गठबंधन दोनों सीटें जीतने की स्थिति में दिखाई देता है.

Stir in political circles of Jharkhand With announcement of Rajya Sabha elections
इंडी गठबंधन और एनडीए के मौजूद सीट के आंकड़े (Etv Bharat)

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि गठबंधन के सभी विधायक एकजुट रहे और क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, तो दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित मानी जा सकती है.

दूसरी सीट पर बढ़ी दिलचस्पी, असली खेल शुरू

राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र दूसरी राज्यसभा सीट बन गई है. माना जा रहा है कि एक सीट पर झामुमो का दावा लगभग तय है लेकिन दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से पेश कर रही है. इसको लेकर कांग्रेस प्रभारी के. राजू सीएम से मिल चुके हैं. कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि पिछले वर्षों में पार्टी ने कई अवसरों पर झामुमो के उम्मीदवारों का समर्थन किया है, इसलिए इस बार उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.

भाजपा के दावे ने बढ़ाया चुनावी रोमांच

भले ही विधानसभा में भाजपा के पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है लेकिन पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरने और एक सीट जीतने का दावा कर राजनीतिक उत्सुकता बढ़ा दी है. इस घोषणा के बाद सत्ता पक्ष के भीतर भी रणनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मुकाबला त्रिकोणीय हुआ या वोटों का बिखराव हुआ, तो चुनाव का परिणाम रोचक हो सकता है.

झामुमो-कांग्रेस रिश्तों पर उठ रहे सवाल

राज्यसभा चुनाव से पहले गठबंधन के दोनों प्रमुख दलों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद भी चर्चा में रहे हैं. क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर विवाद, समन्वय समिति का गठन नहीं होना और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अलग-अलग रुख ने समय-समय पर रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि दोनों दलों के शीर्ष नेता सार्वजनिक रूप से गठबंधन की मजबूती का दावा करते रहे हैं लेकिन राजनीतिक हलकों में अंदरूनी खींचतान की चर्चाएं लगातार जारी हैं.

कांग्रेस की दलील, गठबंधन धर्म निभाने की अब झामुमो की बारी

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत सभी कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले राज्यसभा चुनावों में पार्टी ने गठबंधन को प्राथमिकता देते हुए झामुमो उम्मीदवारों का समर्थन किया था. ऐसे में इस बार कांग्रेस को एक सीट मिलना स्वाभाविक है. पार्टी के भीतर यह भावना भी है कि गठबंधन की दीर्घकालिक मजबूती के लिए सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

झामुमो का भरोसा, दोनों सीटें गठबंधन की झोली में जाएंगी

झामुमो नेताओं का कहना है कि गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है और दोनों सीटें INDIA गठबंधन ही जीतेगा. पार्टी का दावा है कि उम्मीदवारों और सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व की बैठक में लिया जाएगा. झामुमो का यह भी कहना है कि विपक्ष के पास चुनाव लड़ने की क्षमता तो है, लेकिन जीतने के लिए जरूरी संख्या नहीं है.

झारखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति

राजनीतिक दलविधायक
झारखंड मुक्ति मोर्चा34
कांग्रेस16
राष्ट्रीय जनता दल04
भाकपा माले02
भारतीय जनता पार्टी21
आजसू01
जनता दल यूनाइटेड01
लोजपा (रामविलास)01
जेएलकेएम01
कुल81

संख्या बल मजबूत, एकता सबसे बड़ी चुनौती

राज्यसभा चुनाव के लिए आंकड़े सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जरूर हैं लेकिन राजनीति केवल गणित से नहीं चलती. उम्मीदवार चयन, सीट बंटवारा और गठबंधन सहयोगियों के बीच तालमेल आने वाले दिनों में सबसे अहम मुद्दे होंगे. ऐसे में झारखंड का राज्यसभा चुनाव यह तय करेगा कि INDI गठबंधन की मजबूती केवल विधानसभा के आंकड़ों तक सीमित है या फिर राजनीतिक तौर पर भी वह पूरी तरह एकजुट है. हालांकि तालमेल की कमी दिखने लगी है. राजद इस बात से नाराज है कि उसके पास चार विधायक हैं, फिर भी कांग्रेस ने उनके नेताओं से कोई संपर्क नहीं किया है.

इन सवालों के बीच 1 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 8 जून तक चलेगी. 11 जून का दिन नामांकन वापसी के लिए निर्धारित है. अगर इस चुनाव में दो से ज्यादा प्रत्याशी उतरते हैं तो 18 जून को सुबह 9:00 बजे से 4:00 तक मतदान होगा और इसी दिन शाम 5:00 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी.

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Last Updated : June 2, 2026 at 11:42 PM IST

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