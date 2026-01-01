ETV Bharat / state

एंटीबायोटिक जितना पावरफुल है बिना डंक वाली मधुमक्खी का शहद, ऑक्सीडेटिव तनाव के लिए है फायदेमंद, जानिए क्या कहती है रिसर्च

डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया, अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों के अनुसार टेट्रागोनुला इरिडिपेनिस (स्टिंगलेस बी) का शहद एंजाइम, अमीनो अम्ल, आवश्यक खनिजों तथा पौध-उत्पन्न जैव-सक्रिय यौगिकों की दृष्टि से अन्य शहदों की तुलना में अधिक समृद्ध पाया गया. विशेष रूप से इसमें फेनोलिक और फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा सर्वाधिक रही. ये शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से सुरक्षा में सहायक होते हैं.

स्टिंगलेस बी शहद पर किया गया फोकस : उन्होंने बताया, असम में कई तरह की मधुमक्खी प्रजातियां पाई जाती हैं. शोध में Apis cerana, Apis mellifera, Apis dorsata तथा बिना डंक वाली मधुमक्खी टेट्रागोनुला इरिडिपेनिस (Tetragonula iridipennis) के शहद का अध्ययन किया गया, जिसमें पारंपरिक उपयोग के बावजूद सीमित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्टिंगलेस बी शहद पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया.

डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया, 'असम शहद की तुलनात्मक पोषण और एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइलिंग: डंक रहित मधुमक्खी शहद की अप्रयुक्त जैव सक्रियता का अनावरण' (Comparative nutritional and antioxidant profiling of Assam honeys: unveiling the untapped bioactivity of stingless bee honey) विषय पर यह अध्ययन किया गया है.

लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार ने यह शोध असम कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किया है. शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल Frontiers in Nutrition (इम्पैक्ट फैक्टर: 5.1) में प्रकाशित किया गया है.

लखनऊ : लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि बिना डंक वाली मधुमक्खियों का शहद एंटीबायोटिक दवाओं की तरह काम करता है. स्टिंगलेस बी का शहद एंजाइम, अमीनो अम्ल, आवश्यक खनिजों तथा पौध-उत्पन्न जैव-सक्रिय यौगिकों की दृष्टि से अन्य शहद की तुलना में काफी बेहतर पाया गया है. विशेष रूप से इसमें फेनोलिक और फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा सर्वाधिक है. यह शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से काफी लाभदायक होते हैं.

इम्युनिटी के लिए है फायदेमंद : उन्होंने कहा, प्रयोगशाला अध्ययनों में इस शहद ने उच्च एंटीऑक्सीडेंट सक्रियता प्रदर्शित की और टाइफॉयड, पेचिश, गले के संक्रमण तथा दंत रोगों में जीवाणुरोधी प्रभाव दिखाया. इन-विट्रो अध्ययनों में प्रयोगात्मक परिस्थितियों में कोशिका जीवितता में कमी भी देखी गई, जो इसकी मजबूत एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को दर्शाती है. हालांकि, इसे औषधीय उपचार में अभी शामिल नहीं किया गया है. लेकिन शोध से पता चलता है कि यह एक फंक्शनल फूड के रूप में शामिल हो सकाता है. आहार में शामिल होने पर पूरे स्वास्थ्य और इम्युनिटी के लिए फायदेमंद हो सकता है.

डॉ. प्रदीप ने बताया, वैज्ञानिक महत्व के साथ-साथ यह अध्ययन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. किसान स्टिंगलेस मधुमक्खी पालन (मेलिपोनिकल्चर) करते हैं तो उन्हें काफी फायदा होगा. डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया, बाजार में अब कई प्रकार के शहद उपलब्ध हैं, नीम फ्लेवर, लॉन्ग, जामुन, सरसों सहित विभिन्न फूलों के फ्लेवर वाले शहद मिल जाते हैं.

फ्लेवर वाले शहद भी लाभकारी : उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से फ्लेवर वाले शहद उतने ही लाभकारी हैं, जितना सामान्य शहद. बस इनका फ्लेवर अलग होता है. मधुमक्खी पालक आमतौर पर विभिन्न फ्लेवर का शहद तैयार करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए संबंधित फूलों को मधुमक्खियों के आसपास लगाया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि सर्दियों के मौसम में शहद का उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि इस समय सरसों सहित अन्य फूल खिलते हैं, जिन पर मधुमक्खियां बैठती हैं.

डॉ. प्रदीप ने बताया, आमजन को शहद खरीदते समय असली और नकली शहद की पहचान में कठिनाई होती है. इसके लिए उन्होंने कुछ घरेलू परीक्षण बताए. पानी, आग, कागज और फ्रिज टेस्ट. असली शहद पानी में नीचे बैठता है और जल्दी घुलता नहीं. असली शहद कागज पर फैलता नहीं और ठंड में जम जाता है, जबकि नकली शहद तुरंत घुल जाता है, कागज पर दाग छोड़ता है और पानी जैसा रहता है. अंगूठे पर बूंद रखने पर असली शहद तार बनाता है और तुरंत नहीं फैलता, जबकि नकली शहद फैल जाता है.

डॉ. प्रदीप कुमार ने माइक्रोबायोलॉजी, फाइटोकेमिकल्स, फंक्शनल फूड्स और जैव-सक्रिय प्राकृतिक उत्पादों के क्षेत्र में कई शोध कर चुके हैं. उनके नाम 200 से अधिक शोध पब्लिश हो चुके हैं. दक्षिण कोरिया तथा इजराइल में अंतरराष्ट्रीय शोध भी कर चुके हैं.

शहद की शुद्धता जानने के लिए आसान टेस्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

