लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के लिए अभी थोड़ा इंतजार; नहीं मिली NOC, उद्घाटन इस डेट तक संभव
लखनऊ से कानपुर की दूरी तय करने में अभी लगते हैं 2.5 से 3 घंटे, नए एक्सप्रेसवे से 30-45 मिनट लगेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 2:30 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (नेशनल एक्सप्रेसवे-6) अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है. कुछ तकनीकी कमियों के कारण इसकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) अभी नहीं मिल सका है. अधिकारियों ने बताया कि इन कमियों को 15 मई तक दूर कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसका उद्घाटन किया जा सकेगा. इसीलिए गंगा एक्सप्रेसवे के साथ इसका लोकार्पण नहीं हो पा रहा है.
NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि अभी 15 मई तक लोकार्पण नहीं किया जाएगा. कुछ काम अभी बाकी हैं. यह 63 किलोमीटर लंबा छह लेन का एक्सप्रेसवे लखनऊ के अमौसी क्षेत्र से शुरू होकर कानपुर के आजाद मार्ग (अजाद चौक) तक जाएगा. वर्तमान में लखनऊ-कानपुर के बीच NH-27 पर 90-94 किलोमीटर का सफर तय करने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन नए एक्सप्रेसवे पर यह दूरी मात्र 30 से 45 मिनट में पूरी हो सकेगी. अधिकतम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इस एक्सप्रेसवे पर अनुमति नहीं होगी, केवल चार पहिया और भारी वाहनों के लिए यह एक्सेस-कंट्रोल्ड रहेगा.
पृष्ठभूमि और निर्माण: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की महत्वाकांक्षी परियोजना है. यह राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का हिस्सा है, जो दोनों शहरों के बीच आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देगा. एक्सप्रेसवे दो पैकेज में विभाजित है. पहला पैकेज लखनऊ में स्कूटर इंडिया से बनी (बन्थरा) तक लगभग 17.5 किलोमीटर का का है. यह मुख्यत एलिवेटेड सेक्शन है. जिसमें 10 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर और कई ब्रिज शामिल हैं. दूसरा पैकेज उन्नाव जिले में बनी से शुक्लागंज तक 45 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड सेक्शन है.
परियोजना में बड़े ब्रिज-अंडरपास: परियोजना में कुल चार बड़े ब्रिज, एक रेलवे ओवरब्रिज, कई अंडरपास (पैदल यात्री, हल्के वाहन आदि के लिए) और एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लगाया गया है.इसमें 100 से अधिक कैमरे भी स्थापित किए गए हैं, जो ओवरस्पीडिंग पर स्वतः चालान जारी कर सकेंगे. यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को सैकड़ों करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया.
एक्सप्रेसवे का बजट: एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 4,700 करोड़ रुपये है. इसमें सिविल वर्क्स पर करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि शेष राशि भूमि अधिग्रहण पर गई. प्रति किलोमीटर लागत औसतन 60-75 करोड़ रुपये के आसपास है, जो इसे यूपी के अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में अपेक्षाकृत महंगा बनाती है.
एक्सप्रेसवे का रूट
- शुरुआत: लखनऊ -अमौसी (लखनऊ एयरपोर्ट के पास), शहीद पथ से कनेक्ट
- मार्ग: अमौसी, बनी (बन्थरा), कान्था, अमरसास, उन्नाव क्षेत्र, शुक्लागंज.
- कानपुर: आजाद मार्ग (NH-27 जंक्शन के पास), जहां से उद्योग पथ से कनेक्टिविटी मिलेगी.
- कुल लंबाई 62.764 किलोमीटर है. यह NH-27 के समानांतर बनेगा लेकिन ट्रैफिक जाम, सिग्नल और भीड़भाड़ से मुक्त रहेगा.
टोल गेट और टोल रेट: एक्सप्रेसवे पर पांच टोल प्लाजा प्रस्तावित हैं.NHAI ने टोल दरें अंतिम रूप दे दी हैं, जो पुराने NH-27 से काफी ज्यादा लगभग 186% ज्यादा हैं. टोल की मुख्य दरें इस प्रकार हैं...
- (कार/जीप/SUV के लिए): एक तरफा यात्रा: ₹275
24 घंटे के अंदर वापसी: ₹415
अन्य वाहनों के लिए
- हल्के कमर्शियल वाहन (LCV): एक तरफा ₹445, वापसी ₹670
- बस और ट्रक: एक तरफा ₹935, वापसी ₹1,405
- भारी वाहन (HCM): एक तरफा ₹1,020, वापसी ₹1,530
नियमित यात्रियों के लिए वार्षिक पास का विकल्प भी है, जिसकी कीमत ₹3,075 है. इससे बार-बार यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी. टोल दरें फास्टैग के माध्यम से स्वतः कटेंगी.
यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच दैनिक आवागमन को आसान बनाएगा, ईंधन की बचत करेगा और औद्योगिक विकास को गति देगा. कानपुर के उद्योगों, लखनऊ के प्रशासनिक केंद्रों और शिक्षा संस्थानों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी.
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