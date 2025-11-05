ETV Bharat / state

'गैरसैंण नहीं बन सकती स्थायी राजधानी', कांग्रेस विधायक के बयान पर हंगामा, बीजेपी ने घेरा

तिलक राज बेहड़ ने कहा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जा चुका है. अब ऐसे में उसे स्थायी राजधानी नहीं बनाया जा सकता है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 5, 2025 at 4:47 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन के 25 सालों के सफर और भविष्य के रोडमैप को लेकर हो रही चर्चा में स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा हावी रहा. इसे लेकर सभी विधायकों के अलग-अलग मत देखने को मिले. अमूमन लोगों का यही मानना है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए. वहीं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक तिलक राज बेहड़ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उत्तराखंड की राजधानी अब गैरसैंण नहीं हो सकती है.

तिलक राज बेहड़ ने कहा देहरादून में राजधानी बननी चाहिए. बेहड़ ने खुलकर कहा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जा चुका है. अब ऐसे में उसे स्थायी राजधानी नहीं बनाया जा सकता है. कांग्रेस विधायक का यह बयान तब आया है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले ही इस बयान को देखकर चर्चा में आ चुके हैं. हरीश रावत पहले ही कह चुके हैं कि अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएगी. ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का गैरसैंण को लेकर दिया गया बयान एक बार फिर चर्चाओं में है.

वहीं, इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा ऐसे मामले में किसी एक व्यक्ति का बयान मायने नहीं रखता है. ऐसे मुद्दों पर पार्टी स्टैंड तय करती है. उन्होंने कहा गैरसैंण में आधारभूत अवस्थापना कार्यों को लेकर कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

वहीं, तिलक राज बेहड़ के बयान को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने चुटकी ली. उन्होंने कहा तिलक राज बेहड़ हरीश रावत को अपना नेता नहीं मानते हैं या फिर कांग्रेस में हरीश रावत कुछ भी बयान दे देते हैं. चमोली ने कहा कांग्रेस गैरसैंण के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना जानती है. कांग्रेस ने 10 साल प्रदेश में शासन किया तब क्यों राजधानी घोषित नहीं किया? हरीश रावत कहते हैं 2027 में चुनाव जीतेंगे तो गैरसैंण कोई स्थाई राजधानी बनाएंगे, जबकि तिलक राज बेहड़ बेहद का बयान इसके खिलाफ है. अब ऐसे में कांग्रेस पहले घर के अंदर तय कर ले की राजधानी के मुद्दे पर क्या पार्टी की लाइन है?

