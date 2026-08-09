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NEP-2020, NPS और अनिवार्य TET के खिलाफ सितंबर से देशव्यापी आंदोलन, STFI ने घोषित किया कार्यक्रम

स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (STFI) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने रविवार को जयपुर में मंथन किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएन भारती और राष्ट्रीय महासचिव चावा रवि की मौजूदगी में शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रस्ताव रखे गए. उस दौरान राजस्थान के अलावा हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना समेत कई राज्यों से आए शिक्षक नेताओं ने भी अपने सुझाव रखे. इस दौरान STFI के संयुक्त महामंत्री सुजीत दास, कोषाध्यक्ष टीकेए शाफी, उपाध्यक्ष एन वेंकटेश वरलू सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 71 सदस्यों मौजूद रहे.

जयपुर: एनईपी-2020, एनपीएस, विद्यालय बंदी और सेवारत शिक्षकों के लिए अनिवार्य TET के मुद्दों को लेकर शिक्षक देशव्यापी आंदोलन करेंगे. रविवार को स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े शिक्षक जयपुर में जुटे और यहां सरकार पर शिक्षा के केंद्रीयकरण, सांप्रदायिकरण और बाजारीकरण के आरोप लगाते हुए सितंबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का एलान किया.

सितंबर-अक्टूबर में रैलियां और जनजागरण अभियान: STFI के अनुसार सितंबर और अक्टूबर में देशभर में वाहन जत्थे, रैलियां और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के जरिए शिक्षकों और आम जनता के बीच NEP-2020, NPS और विद्यालय बंदी के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. संगठन ने शिक्षा के बढ़ते केंद्रीयकरण और बाजारीकरण के खिलाफ भी अभियान जारी रखने का फैसला लिया.

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TET के मुद्दे पर संसद सदस्यों को ज्ञापन: इस दौरान सेवारत शिक्षकों पर पूर्वव्यापी रूप से TET लागू किए जाने का विरोध किया गया. संगठन ने RTE अधिनियम की धारा 23 में संशोधन की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. इसके तहत 16 से 31 अगस्त तक देशभर में सांसदों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे. इसके बाद 7 से 11 सितंबर तक जिला और राज्य मुख्यालयों पर एक दिवसीय भूख हड़ताल की जाएगी. अक्टूबर में 19 से 23 या 26 से 30 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पांच दिवसीय भूख हड़ताल प्रस्तावित है. वहीं नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में संसद मार्च आयोजित करने की घोषणा की गई है.

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अक्टूबर में संगठन विस्तार पर जोर: STFI अक्टूबर में देश के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में संगठनात्मक कार्यशालाएं आयोजित करेगा. इनमें सदस्यता बढ़ाने, संगठन को मजबूत करने और आगामी आंदोलनों की रणनीति तैयार करने पर चर्चा होगी. इस दौरान राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेशाध्यक्ष एवं सभाध्यक्ष महावीर सिहाग ने शिक्षक और शिक्षा से जुड़े इन मुद्दों को लेकर देश के विभिन्न शिक्षक संगठनों और लोकतांत्रिक ताकतों को साथ लेकर आंदोलन को व्यापक बनाने की बात कही.