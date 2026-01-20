ETV Bharat / state

किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामला: निलंबित दारोगा की ACR वायरल होने के बाद DGP सख्त, STF को दिए जांच के आदेश

देहरादून: काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में निलंबित आईटीआई थाना के एसओ कुंदन सिंह रौतेला की एसीआर कैसे बाहर आई, इस बात की जांच अब एसटीएफ करेगी. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में रौतेला को बागेश्वर पुलिस कप्तान ने प्रतिकूल प्रवृष्टि दी थी. अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. डीजीपी दीपम सेठ के आदेश के बाद एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर ने एसटीएफ कुमाऊं यूनिट को जांच के आदेश दिए हैं.

बता दें कि एसआई कुंदन सिंह रौतेला बागेश्वर में तैनात रहे थे. वहां के कप्तान अक्षय कोंडे ने करीब एक साल पहले कुंदन सिंह रौतेला को प्रतिकूल प्रवृष्टि देते हुए जिले से बाहर तैनात करने के लिए कहा था. डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि एसीआर बेहद गोपनीय होती है. इसका एक्सेस अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों के पास ही होता है. इनके अलावा कोई और इसे देख नहीं सकता है. बावजूद किसान आत्महत्या मामले के बाद यह एसीआर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यह किस माध्यम से बाहर आई इस बात की जांच बेहद जरूरी है.

लिहाजा इस मामले में एसएसपी एसटीएफ को जांच के आदेश दिए गए हैं. डीजीपी दीपम सेठ ने बताया है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की गोपनीय आख्या का सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक प्लेटफार्म पर प्रसारित होना एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय है. ACR एक गोपनीय डिजिटल दस्तावेज है, जिसे सुरक्षित आईटी/डिजिटल प्रणाली के माध्यम से केवल अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है.