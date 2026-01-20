किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामला: निलंबित दारोगा की ACR वायरल होने के बाद DGP सख्त, STF को दिए जांच के आदेश
आईटीआई थाना के निलंबित एसओ कुंदन सिंह रौतेला की एसीआर लीक होने मामले में डीजीपी दीपम सेठ ने सख्त निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 20, 2026 at 11:05 AM IST
देहरादून: काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में निलंबित आईटीआई थाना के एसओ कुंदन सिंह रौतेला की एसीआर कैसे बाहर आई, इस बात की जांच अब एसटीएफ करेगी. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में रौतेला को बागेश्वर पुलिस कप्तान ने प्रतिकूल प्रवृष्टि दी थी. अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. डीजीपी दीपम सेठ के आदेश के बाद एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर ने एसटीएफ कुमाऊं यूनिट को जांच के आदेश दिए हैं.
बता दें कि एसआई कुंदन सिंह रौतेला बागेश्वर में तैनात रहे थे. वहां के कप्तान अक्षय कोंडे ने करीब एक साल पहले कुंदन सिंह रौतेला को प्रतिकूल प्रवृष्टि देते हुए जिले से बाहर तैनात करने के लिए कहा था. डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि एसीआर बेहद गोपनीय होती है. इसका एक्सेस अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों के पास ही होता है. इनके अलावा कोई और इसे देख नहीं सकता है. बावजूद किसान आत्महत्या मामले के बाद यह एसीआर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यह किस माध्यम से बाहर आई इस बात की जांच बेहद जरूरी है.
लिहाजा इस मामले में एसएसपी एसटीएफ को जांच के आदेश दिए गए हैं. डीजीपी दीपम सेठ ने बताया है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की गोपनीय आख्या का सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक प्लेटफार्म पर प्रसारित होना एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय है. ACR एक गोपनीय डिजिटल दस्तावेज है, जिसे सुरक्षित आईटी/डिजिटल प्रणाली के माध्यम से केवल अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है.
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सीधे रूप से एक्सेस किया जाना संभव नहीं है. इस प्रकरण में अनधिकृत डेटा एक्सेस की संभावना एवं साइबर साक्ष्यों की जांच की आवश्यकता के मद्देनजर, तकनीकी रूप से सक्षम जांच करने के लिए जांच STF को सौंपी गई है. एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है कि पुलिस मुख्यालय के आदेशों के क्रम में सभी तथ्यों और तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जांच की जाएगी. साथ ही एसटीएफ कुमाऊं यूनिट द्वारा जांच शुरू कर दी गयी है.
पूरा मामला जानिए: गौर हो कि उधम सिंह नगर के काशीपुर के रहने वाले किसान सुखवंत सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने के लिए नैनीताल जिले के काठगोदाम क्षेत्र में गए थे. जहां सुखवंत सिंह ने 10 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी. साथ ही किसान ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद मामले की जांच चल रही है.
