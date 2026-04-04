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दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात बदमाश सलीम उर्फ गंजा, मुठभेड़ में हुआ घायल; हथियार बरामद

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने बदरपुर इलाके में बीती रात एक कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सलीम उर्फ़ गंजा के रूप में हुई है. जो हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी और सेंधमारी के करीब 75 मामलों में फरार चल रहा था. दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर सलीम पहलवान के हत्या में भी शामिल था. यह आरोपी नासिर और दानिश पहलवान गिरोह का साथी सदस्य रहा है.

कुख्यात अपराधी मोहम्मद सलीम उर्फ गंजा गिरफ्तार

वहीं, इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉ हेमंत तिवारी ने बताया कि दक्षिण-पूर्व जिला दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को एक बड़ी सफलता प्राप्त की है. कुख्यात अपराधी मोहम्मद सलीम उर्फ "गंजा", जो हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी/सेंधमारी सहित 75 से अधिक आपराधिक वारदातों में संलिप्त रहा है और 20 से अधिक मामलों में वांछित चल रहा था, जिसके साथ पुलिस की की देर रात बदरपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई.

मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए मोहम्मद सलीम उर्फ "गंजा" एक अत्यंत शातिर एवं दुस्साहसी अपराधी है, जो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर सलीम पहलवान की हत्या में भी शामिल रहा है, इसके अतिरिक्त, यह आरोपी सलीम गैंग के एक अन्य सदस्य की हत्या में भी संलिप्त रहा है. यह आरोपी नासिर एवं दानिश पहलवान गिरोह का सक्रिय सदस्य है और लंबे समय से क्षेत्र में गंभीर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए STF टीम ने संदिग्ध को घेरने का प्रयास किया. इस दौरान आरोपी द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें मोहम्मद सलीम उर्फ "गंजा" घायल हो गया.