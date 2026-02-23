ETV Bharat / state

बिहार में STF पर जानलेवा हमला, कुख्यात आरोपी को पकड़ने गई टीम से छीना हथियार, कई जवान घायल

गया में कुख्यात आरोपी को पकड़ने गई एसटीएफ टीम पर ग्रामीणों और अपराधियों की भीड़ ने हमला किया. तीन जवान गंभीर रूप से घायल.

notorious criminal Sanjay Manjhi
गया कुख्यात आरोपी संजय मांझी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 23, 2026 at 1:47 PM IST

गया: बिहार के गया में मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के खिरियावां गांव में हत्या के वांछित कुख्यात अपराधी संजय मांझी को गिरफ्तार करने एसटीएफ टीम पहुंची थी. जहां ग्रामीणों और अपराधियों के गिरोह ने एसटीएफ टीम पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में एसटीएफ के तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके सर्विस पिस्टल भी लूट लिए गए.

एसटीएफ टीम पर अचानक हुआ हमला: एसटीएफ की टीम रविवार की संध्या को खिरियावां गांव पहुंची थी, जहां मुफस्सिल थाना कांड संख्या 1038/24 के तहत हत्या के मामले में फरार संजय मांझी की तलाश थी. टीम को आरोपी दिख भी गया था और उसे दबोचने वाली थी, तभी संजय मांझी ने 'चोर-चोर' का शोर मचाकर ग्रामीणों को उकसाया. करीब 50-60 लोगों की भीड़ ने एसटीएफ जवानों पर लाठी, डंडे, रॉड और पत्थरों से हमला बोल दिया. टीम चारों ओर से घिर गई और संभलने का मौका नहीं मिला.

तीन जवान गंभीर रूप से घायल: हमले में एसटीएफ के तीन जवान मणिकांत दुबे, संतोष चौबे और नीरज कुमार पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए. नीरज पंडित की आंख में चोट आई, जबकि दो अन्य जवानों के सिर में गहरी चोटें हैं. कुछ अन्य जवानों को भी मामूली चोटें आईं. घायलों को तत्काल मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

सर्विस पिस्टल छीनकर फरार हुए हमलावर: हमले के दौरान अपराधियों ने एसटीएफ के दो सर्विस पिस्टल छीन लिए. यह घटना आधी रात को हुई, जिससे पुलिस को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया. ग्रामीणों की भीड़ ने दौड़ा-दौड़ाकर जवानों को पीटा और हथियार लूट लिए. संजय मांझी अभी भी फरार है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.

पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारियों ने विशेष टीम गठित की. रात भर चले सर्च ऑपरेशन और छापेमारी में खिरियावां गांव में सात संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. पुलिस का दावा है कि लूटे गए दोनों सर्विस पिस्टल भी खेत से बरामद कर लिए गए हैं. संयुक्त पुलिस-एसटीएफ टीम इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चला रही है.

इलाके में पुलिस की सतर्कता बढ़ी (ETV Bharat)

कुख्यात संजय मांझी की आपराधिक पृष्ठभूमि: संजय मांझी एक कुख्यात अपराधी है, जिस पर हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं. हाल ही में पटना के गोपालपुर इलाके में एक हत्या कांड में उसका नाम सामने आया था, जहां 24 नवंबर 2024 को अनीश सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी. वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और विभिन्न अपराधों में शामिल होने का आरोप है.

इलाके में पुलिस की सतर्कता बढ़ी: इस घटना के बाद गया जिले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई तेज हो गई है. अधिकारियों ने कहा है कि हमले में शामिल सभी संलिप्तों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला बिहार में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस का संकेत है, जिस पर सख्ती से निपटा जाएगा.

पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई का वादा: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एसटीएफ पर हमला असहनीय है और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जांच चल रही है. घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और पुलिस का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.

"गया के खिरियावां गांव में एसटीएफ की टीम पर हमला करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. तीन एसटीएफ के जवान घायल हुए हैं. इस मामले में कई को हिरासत में लिया गया है. जल्द ही घटना में सभी संलिप्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी."-गया पुलिस के अधिकारी

संपादक की पसंद

