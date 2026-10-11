बिहार में तस्करों को पकड़ने गई STF टीम पर हमला, गाड़ी को पहुंचाया नुकसान; 3 आरोपी गिरफ्तार
अररिया में तस्करों को पकड़ने गई एसटीएफ टीम पर हमला; तीन पुलिसकर्मी घायल, आत्मरक्षा में पुलिस ने की हवाई फायरिंग. रिपोर्ट-राजेश कुमार बहरदार
Published : October 11, 2026 at 8:49 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया में नरपतगंज थाना क्षेत्र के खैरा गढ़िया में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची एसटीएफ की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिसमें एक पुलिस अवर निरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.
तीन आरोपी गिरफ्तार
मिली जानकारी के मुताबिक हमले में एसटीएफ के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया. स्थिति बिगड़ने पर एसटीएफ की टीम ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच कर रही है.
टीम के सदस्यों के साथ मारपीट
बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम को खैरा गढ़िया के समीप कथित तस्करों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर टीम संदिग्धों को पकड़ने और मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के उद्देश्य से निर्धारित स्थान पर पहुंची थी. इसी दौरान वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई और टीम के सदस्यों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई.
घायल पुलिसकर्मी सदर अस्पताल रेफर
घटना में घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल नरपतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए तीनों को अररिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया. घटना की सूचना पर नरपतगंज थाना पुलिस और फारबिसगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राज किशोर कुमार मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली.
मामले की छानबीन शुरू
घटना के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार्रवाई के दौरान विवाद किन परिस्थितियों में बढ़ा और हमले में कौन-कौन लोग शामिल थे. साथ ही, क्षतिग्रस्त वाहन और घायल पुलिसकर्मियों से संबंधित तथ्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है.
गुप्त सूचना पर पहुंची थी एसटीएफ
फारबिसगंज के एसडीपीओ राज किशोर कुमार के अनुसार, एसटीएफ की टीम को खैरा गढ़िया के समीप तस्करों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी. इसके आधार पर टीम संदिग्ध तस्करों को पकड़ने और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंची थी. इसी दौरान कथित तौर पर टीम का विरोध किया गया और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई.
मुखिया पति पर गंभीर आरोप
एसडीपीओ ने खैरा गढ़िया पंचायत के मुखिया पति फारुख पर कथित तस्करों के सहयोग से लोगों को जुटाकर एसटीएफ की टीम पर हमला कराने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, इस आरोप के संबंध में संबंधित पक्ष का बयान सामने नहीं आया है. मामले की जांच के बाद ही घटना में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी.
स्थिति अनियंत्रित होने पर की गई हवाई फायरिंग
पुलिस की ओर से जारी सूचना के मुताबिक घटनास्थल पर स्थिति अनियंत्रित होने के बाद एसटीएफ की टीम ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस की ओर से उपलब्ध जानकारी में फायरिंग के दौरान किसी व्यक्ति को गोली लगने की पुष्टि नहीं की गई है.
तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों की पहचान देवीगंज वार्ड संख्या-13 निवासी दयानंद साह, पिता आनंदी साह; खैरा गढ़िया वार्ड संख्या-13 निवासी राजकुमार साह, पिता सदानंद साह; तथा पलार वार्ड संख्या-14 निवासी जुलुकार, पिता मोहम्मद शानिक; के रूप में हुई है. तीनों नरपतगंज थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं.
स्मैक और गांजा तस्करी में संलिप्तता के आरोप
पुलिस गिरफ्तार आरोपितों से संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है. गिरफ्तार आरोपितों पर स्मैक, गांजा समेत अन्य मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी में संलिप्त होने के आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
अन्य आरोपितों की पहचान कर होगी कार्रवाई
एसडीपीओ राज किशोर कुमार ने बताया कि एसटीएफ की टीम को खैरा गढ़िया के समीप तस्करों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर टीम कार्रवाई करने पहुंची थी. इसी दौरान टीम पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिस अवर निरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. स्थिति अनियंत्रित होने पर एसटीएफ ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की.
"सूचना के आधार पर टीम कार्रवाई करने पहुंची थी. इसी दौरान टीम पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिस अवर निरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. स्थिति अनियंत्रित होने पर एसटीएफ ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की. मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है. घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा."- राज किशोर कुमार, एसडीपीओ, फारबिसगंज
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