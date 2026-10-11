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बिहार में तस्करों को पकड़ने गई STF टीम पर हमला, गाड़ी को पहुंचाया नुकसान; 3 आरोपी गिरफ्तार

अररिया में एसटीएफ टीम पर हमला ( ETV Bharat )

अररिया: बिहार के अररिया में नरपतगंज थाना क्षेत्र के खैरा गढ़िया में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची एसटीएफ की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिसमें एक पुलिस अवर निरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.

तीन आरोपी गिरफ्तार