नोएडा आंदोलन की STF ने शुरू की जांच, अफवाह फैलाने वाले 50 बॉट हैंडल्स चिन्हित, दो पर FIR
डीजीपी राजीव कृष्ण से सभी अधिकारियों के साथ सोमवार शाम बैठक की. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 10:13 PM IST
लखनऊ : नोएडा में श्रमिक आंदोलन की स्थिति पर डीजीपी मुख्यालय सीधे नजर रख रहा है. पर्याप्त पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है. पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले 50 संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल्स को एसटीएफ की जांच के घेरे में लिया है. प्रशासन का पूरा जोर श्रमिकों के साथ संवाद के जरिए समाधान निकालने पर है, हालांकि उपद्रव करने वालों से संपत्ति की वसूली की चेतावनी भी दी गई है.
शासन के निर्देशानुसार, नोएडा पुलिस और प्रशासन श्रमिकों व प्रबंधन के बीच सेतु का काम कर रहा है. पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों की बात गंभीरता और सहानुभूति के साथ सुनी जाए. पुलिस का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी पक्ष पर बल प्रयोग करना नहीं, बल्कि बातचीत और मध्यस्थता के जरिए न्यायसंगत समाधान निकालना है.
अफवाह फैलाने वाले बॉट हैंडल्स पर STF की स्ट्राइक : पुलिस ने इस आंदोलन के पीछे एक सुनियोजित साजिश की ओर भी इशारा किया है. पिछले 24 घंटों में 50 से अधिक ऐसे बॉट हैंडल (X/Twitter) चिन्हित किए गए हैं, जो अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं. अब तक दो एक्स हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. उत्तर प्रदेश एसटीएफ इन सभी हैंडल्स के डिजिटल ट्रेल की विस्तृत जांच कर रही है.
सुरक्षा के कड़े प्रबंध और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग : सोमवार शाम 7 बजे डीजीपी राजीव कृष्ण ने एडीजी कानून-व्यवस्था के साथ नोएडा के सभी थाना प्रभारियों और तैनात अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. सभी अधिकारी अपने-अपने ड्यूटी पॉइंट पर तैनात रहते हुए मोबाइल के जरिए इस बैठक में शामिल हुए. पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे संयम न खोएं, लेकिन आगजनी, तोड़फोड़ या अराजकता फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करें.
रूट डायवर्जन : प्रभावित क्षेत्रों में यातायात सुचारू रखने के लिए डायवर्जन लागू किया गया है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. पुलिस ने आमजन से केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है.
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