UPTET परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग, कंट्रोल रूम से नजर रख रही STF
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) का आज अंतिम दिन, 255 सेंटर रडार पर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : July 4, 2026 at 11:15 AM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) को पूरी तरह पारदर्शी, नकल-विहीन और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए शासन-प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. परीक्षा के अंतिम दिन की व्यवस्थाओं और अब तक की रिपोर्ट साझा करते हुए उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. केंद्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक बनाए गए विशेष कंट्रोल रूम के जरिए हर केंद्र की गतिविधियों पर सीधी और पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि परीक्षा की शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो सके.
255 परीक्षा केंद्र रडार पर: उप सचिव संजय सिंह के अनुसार, इस विशाल परीक्षा के सफल संचालन के लिए विभाग पिछले 15 दिनों से लगातार जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रहा था. प्रदेश भर में कुल 255 परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया गया था. इन केंद्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने एक बेहद रणनीतिक कदम उठाया—लोकल इंटेलिजेंस (स्थानीय खुफिया इकाई), जिला प्रशासन और एसटीएफ (STF) की संयुक्त टीमों की मदद ली गई. परीक्षा केंद्रों के पुराने रिकॉर्ड और उनके इतिहास को बारीकी से खंगालने के बाद ही उन्हें इस परीक्षा के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया, ताकि गड़बड़ी की हर गुंजाइश को पहले ही खत्म किया जा सके.
इस बार UPTET में लगभग 20 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिन्हें सुचारू व्यवस्था देने के लिए कुल 5 शिफ्टों में विभाजित किया गया था. इनमें से 4 शिफ्टों की परीक्षा बिना किसी बाधा के, पूरी तरह सफलतापूर्वक संपन्न कराई जा चुकी है. हालांकि, प्रशासन के कड़े सुरक्षा चक्र और सख्त चेकिंग के कारण हर शिफ्ट में कुछ ऐसे संदिग्ध और 'मुन्नाभाई' भी दबोचे गए हैं, जो फर्जी तरीके से दूसरों के स्थान पर परीक्षा में बैठने की फिराक में थे.सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए राज्य स्तर पर एक मुख्य कंट्रोल रूम सक्रिय है, जहाँ से हर केंद्र की लाइव मॉनीटरिंग की जा रही है. साथ ही, जिला स्तर पर भी कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी खुद स्क्रीन पर नजरें टिकाए हुए हैं. जैसे ही कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि या शंका पैदा होती है, केंद्रीय कंट्रोल रूम से तुरंत एक्शन लेने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं.
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