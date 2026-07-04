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UPTET परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग, कंट्रोल रूम से नजर रख रही STF

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) का आज अंतिम दिन, 255 सेंटर रडार पर.

stf keep strict vigil uptet exam 2026 live monitoring control room
कंट्रोल रूम से रखी जा रही परीक्षा पर नजर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 11:00 AM IST

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Updated : July 4, 2026 at 11:15 AM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) को पूरी तरह पारदर्शी, नकल-विहीन और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए शासन-प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. परीक्षा के अंतिम दिन की व्यवस्थाओं और अब तक की रिपोर्ट साझा करते हुए उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. केंद्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक बनाए गए विशेष कंट्रोल रूम के जरिए हर केंद्र की गतिविधियों पर सीधी और पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि परीक्षा की शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो सके.



255 परीक्षा केंद्र रडार पर: उप सचिव संजय सिंह के अनुसार, इस विशाल परीक्षा के सफल संचालन के लिए विभाग पिछले 15 दिनों से लगातार जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रहा था. प्रदेश भर में कुल 255 परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया गया था. इन केंद्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने एक बेहद रणनीतिक कदम उठाया—लोकल इंटेलिजेंस (स्थानीय खुफिया इकाई), जिला प्रशासन और एसटीएफ (STF) की संयुक्त टीमों की मदद ली गई. परीक्षा केंद्रों के पुराने रिकॉर्ड और उनके इतिहास को बारीकी से खंगालने के बाद ही उन्हें इस परीक्षा के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया, ताकि गड़बड़ी की हर गुंजाइश को पहले ही खत्म किया जा सके.

उप सचिव संजय सिंह ने दी यह जानकारी. (etv bharat)



इस बार UPTET में लगभग 20 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिन्हें सुचारू व्यवस्था देने के लिए कुल 5 शिफ्टों में विभाजित किया गया था. इनमें से 4 शिफ्टों की परीक्षा बिना किसी बाधा के, पूरी तरह सफलतापूर्वक संपन्न कराई जा चुकी है. हालांकि, प्रशासन के कड़े सुरक्षा चक्र और सख्त चेकिंग के कारण हर शिफ्ट में कुछ ऐसे संदिग्ध और 'मुन्नाभाई' भी दबोचे गए हैं, जो फर्जी तरीके से दूसरों के स्थान पर परीक्षा में बैठने की फिराक में थे.सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए राज्य स्तर पर एक मुख्य कंट्रोल रूम सक्रिय है, जहाँ से हर केंद्र की लाइव मॉनीटरिंग की जा रही है. साथ ही, जिला स्तर पर भी कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी खुद स्क्रीन पर नजरें टिकाए हुए हैं. जैसे ही कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि या शंका पैदा होती है, केंद्रीय कंट्रोल रूम से तुरंत एक्शन लेने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं.

stf keep strict vigil uptet exam 2026 live monitoring control room
कंट्रोल रूम से रखी जा रही परीक्षा पर नजर. (etv bharat)
stf keep strict vigil uptet exam 2026 live monitoring control room
कंट्रोल रूम से रखी जा रही परीक्षा पर नजर. (etv bharat)
आखिरी शिफ्ट में भी अलर्ट मोड पर प्रशासनपरीक्षा नियामक प्राधिकरण और शासन को पूरी उम्मीद है कि यह आखिरी शिफ्ट भी पूरी शुचिता के साथ संपन्न हो जाएगी. उप सचिव संजय सिंह ने आश्वस्त किया है कि जब तक आखिरी परीक्षार्थी केंद्र से बाहर नहीं आ जाता, तब तक पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर रहेगा और किसी भी तरह की लापरवाही या शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी.गोंडा में पकड़ा गई मुन्नाभाई: यूपी TET परीक्षा में जिले में शुक्रवार को नकल का एक बड़ा मामला पकड़ा गया. राजेंद्र नाथ लाहिड़ी स्मारक इंटर कॉलेज में परीक्षा शुरू होने से पहले बायोमैट्रिक सत्यापन के दौरान एक अभ्यर्थी का अंगूठा मैच नहीं किया. कड़ाई से पूछताछ होने पर आरोपी ने अपना नाम कबीर चौधरी सहायक अध्यापक बताया और कबूल किया कि वह हनुमान प्रसाद पुत्र राम नारायण की जगह परीक्षा देने आया था. केंद्र व्यवस्थापक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कबीर चौधरी को वजीरगंज पुलिस के हवाले कर दिया. स्टैटिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर रामतेज वर्मा की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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Last Updated : July 4, 2026 at 11:15 AM IST

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