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हेली टिकट बुकिंग फ्रॉड को लेकर साइबर ठगों पर कसा शिकंजा, फर्जी लिंक और अकाउंट किए ब्लॉक

चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए उत्तराखंड एसटीएफ जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार कार्य कर रही है.

Kedarnath Helicopter Service
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 8:03 AM IST

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देहरादून: 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है. वहीं 15 अप्रैल से हेलीसेवा की टिकट बुकिंग शुरू होगी. ऐसे में एसटीएफ ने हेली सेवा की बुकिंग शुरू होने से पहले यात्रियों के लिए बनाया सुरक्षित जा रहा है. हेली बुकिंग फ्रॉड में शामिल साइबर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 180 फर्जी सोशल मीडिया लिंकऔर 52 संदिग्ध मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कराया कराया गया है. साथ ही संदिग्ध वेबसाइट्स पर कड़ी निगरानी, हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर संचालित 10 संदिग्ध वेबसाइट्स को भी निष्क्रिय कराया गया है. साथ ही संगठित रूप से एक राज्य से 147 लिंक संचालकों और 27 फर्जी मोबाइल धारकों पर अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

उत्तराखंड में हर साल आयोजित होने वाली चारधाम यात्रा के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. साइबर ठगों द्वारा चारधाम मुख्यतः केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेलीकॉप्टर सेवाओं के नाम पर फर्जी वेबसाइट, फर्जी विज्ञापन पेज बनाकर श्रद्धालुओं को ठगने के प्रयास किए जाते हैं. कई मामलों में श्रद्धालु इन झांसे में आकर आर्थिक नुकसान का शिकार हो जाते हैं. इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों के पर एसएसपी एसटीएफ के के नेतृत्व में विशेष सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और एक्शन टीम गठित की गई है.

जो लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है. सोशल मीडिया पर कार्रवाई के दौरान अब तक राज्य एसटीएफ ने 180 फर्जी सोशल मीडिया लिंक को संदिग्ध गतिविधियों के चलते बंद कराया गया है. संदिग्ध 52 मोबाइल नंबरों को बंद/ब्लॉक कराए जाने के लिए डीओटी को अनुरोध किया गया है. हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर संचालित 10 संदिग्ध वेबसाइट्स को चिन्हित कर संबंधित डोमेन रजिस्ट्रार को रिपोर्ट प्रेषित निष्क्रिय कराया गया है.

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग केवल अधिकृत वेबसाइट
www.heliyatra.irctc.co.in के माध्यम से ही करें, आधिकारिक नंबर +91-8394833833 पर संपर्क करें. किसी भी अन्य वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से टिकट बुकिंग करने का प्रयास न करें, अन्यथा साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं. एसटीएफ द्वारा साइबर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की निरंतर निगरानी की जा रही है. आम जनता से अपील है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें.

पढ़ें-23.60 लाख की साइबर ठगी करने वाला बिहार से गिरफ्तार, जानिए चंपावत के व्यापारी को कैसे लगाया चूना?

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