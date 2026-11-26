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सोनीपत के गोहाना में STF की बदमाशों से मुठभेड़, एक गिरफ्तार

सोनीपत में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ ( Etv Bharat )

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में देर रात एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया जबकि, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है. घायल आरोपियों को उपचार के लिए नागरिक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोपी: एसटीएफ इंचार्ज योगेंद्र दहिया ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी घूम रहे हैं.