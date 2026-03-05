ETV Bharat / state

बिहार में STF कमांडर की दर्दनाक मौत, होली की छुट्टी पर आए थे घर

सिवान: जिले के दरौंदा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में एसटीएफ कमांडर राजेश प्रसाद की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि होली मनाकर ड्यूटी पर लौटते समय ट्रेन में चढ़ते वक्त उनका पैर फिसल गया, जिससे वे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

STF कमांडर राजेश प्रसाद की मौत: घटना के बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस हादसे की खबर मिलते ही परिवार और उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला पैर: मृतक के भाई ने बताया कि पुलिस की ओर से फोन कर सूचना दी गई कि राजेश प्रसाद ट्रेन से गिरकर घायल हो गए हैं. जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो चुकी है.

"दरौंदा रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ. ड्यूटी पर जा रहे थे. छुट्टी पर घर आए थे."- मृतक के भाई

इलाज के दौरान मौत: वहीं इस पूरे मामले पर नगर थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि एसटीएफ के जवान ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.