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STF ने कानपुर से दो शातिर ठगों को पकड़ा, श्रीलंका और ब्रिटेन के मोबाइल नंबरों से करते थे फोन, जानिए ठगी का तरीका

आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं. गिरोह के खिलाफ देश भर में 650 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं.

STF ने दो ठगों को किया गिरफ्तार.
STF ने दो ठगों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 6:51 PM IST

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लखनऊ : STF ने कानपुर के नौबस्ता इलाके से पंजाब के अबोहर निवासी दो शातिर गुर्गों को गिरफ्तार किया है. आरोपी विदेशी नंबरों और फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. गिरोह के खिलाफ देशभर में 650 से अधिक ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं और इनके पास से 55 बैंक खातों के ट्रांजेक्शन डिटेल्स व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि यह गिरोह न केवल लोगों को आर्थिक रूप से लूट रहा था, बल्कि डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर मानसिक दहशत भी फैला रहा था. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के सरगना और अन्य कड़ियों की तलाश में जुटी है.

​पूछताछ में बताया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ते थे. शेयर बाजार में निवेश करने और उस पर भारी मुनाफा देने का लालच देकर लोगों को पैसा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे. गिरोह के सदस्य खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते थे और मोटी रकम वसूलते थे. ठगों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए श्रीलंका और ब्रिटेन के मोबाइल नंबरों और फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया था.

​कानपुर के थाना नौबस्ता क्षेत्र से पकड़े गए आरोपियों की पहचान करन कसेरा और गुलशन के रूप में हुई है. ये दोनों पंजाब के फजिल्का जनपद के अबोहर के रहने वाले हैं. एसटीएफ ने इनके पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. ​दो आईफोन जिसका उपयोग ठगी के लिए किया जा रहा था. पांच विभिन्न बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ​11 ब्लैंक चेक और पांच बैंक जमा पर्चियां, ​55 विभिन्न बैंक खातों से लेनदेन के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं.

​एसटीएफ की छानबीन में जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. अब तक इस गिरोह के खिलाफ देश भर में 656 से ज्यादा ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. अलग-अलग राज्यों और जिलों में इस गिरोह के खिलाफ 12 से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं. ये अपराधी आम लोगों के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर उन्हें म्यूल खातों के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि ठगी की रकम को छिपाया और ट्रांसफर किया जा सके.

​एसटीएफ के अनुसार, थाना नौबस्ता में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और यदि कोई डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे, तो तुरंत साइबर सेल या 1930 पर सूचित करें.

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