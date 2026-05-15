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दूल्हे की कार में छिपा था 3 करोड़ का गांजा! STF ने खोला तस्करी का नया खेल, दो सगे भाई गिरफ्तार

सीतामढ़ी में STF ने शादी की सजावट वाली कार से 3 करोड़ का गांजा बरामद किया. नेपाल से तस्करी कर रहे दो सगे भाई गिरफ्तार.

STF RECOVERED GANJA IN SITAMARHI
सीतामढ़ी में गांजा बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 15, 2026 at 1:17 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में तस्करों ने गांजा की तस्करी के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. नेपाल से लाई जा रही 142.2 किलोग्राम गांजे की बड़ी खेप को छिपाने के लिए उन्होंने कार को दूल्हे की बारात वाली गाड़ी की तरह फूलों-मालाओं से सजाकर तैयार किया था. STF और सुरसंड पुलिस की संयुक्त टीम ने इस चतुराई को भेदते हुए कार्रवाई की और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया.

142 किलो से ज्यादा गांजा बरामद: सुरसंड थाना क्षेत्र में हुई इस छापेमारी में क्रेटा कार से कुल 142.2 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. पुलिस ने कार की तलाशी के दौरान गांजे के पैकेट्स निकाले, जो शादी वाली सजावट के नीचे छिपाए गए थे. इस कार्रवाई में एक बाइक और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए.

दो सगे भाइयों की गिरफ्तारी: पुलिस ने मौके से दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया. आरोपी परिहार थाना क्षेत्र के मसहा गांव निवासी विकाश महतो उर्फ विकाश कुमार और उसके छोटे भाई अमृत कुमार हैं. दोनों उमेश महतो के पुत्र हैं. लंबे समय से यह दोनों नेपाल से गांजा लाकर बिहार के विभिन्न जिलों में सप्लाई करते आ रहे थे.

शादी के मौसम का फायदा उठाते थे तस्कर: पुलिस के अनुसार, तस्करों ने शादी-ब्याह के मौसम में बारात वाली गाड़ियों की जांच कम होने का फायदा उठाने की योजना बनाई थी. कार पर फूल-मालाएं लगाकर इसे पूरी तरह शादी की गाड़ी जैसा बना दिया गया था, ताकि किसी को शक न हो। STF अधिकारियों का कहना है कि यह तरीका नया नहीं है, लेकिन इस बार मात्रा और चतुराई दोनों ही चौंकाने वाली थी.

STF RECOVERED GANJA IN SITAMARHI
दूल्हे की गाड़ी में छिपा था 3 करोड़ का गांजा (ETV Bharat)

अंतरराज्यीय लिंक की जांच: पूछताछ में मुख्य आरोपी विकाश महतो ने स्वीकार किया कि वह नेपाल से नियमित रूप से गांजा मंगाकर बिहार के कई जिलों में ऊंचे दामों पर बेचता था. STF के मुताबिक विकाश इस नेटवर्क का मुख्य सरगना है और उसके तार अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस अन्य सहयोगियों और सप्लायर्स की तलाश में जुट गई है.

NDPS के तहत मामला दर्ज: सुरसंड थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. सीतामढ़ी और भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में हाल के दिनों में ड्रग्स तस्करी के मामले बढ़े हैं. इस सफलता को STF की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो तस्करों के नए तरीकों से निपटने की क्षमता को भी दर्शाती है.

पुलिस ने दी सूचना पर कार्रवाई की जानकारी: सुरसंड थाना अध्यक्ष लाल किशोर गुप्ता ने बताया कि नेपाल से बड़ी मात्रा में गांजा आने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई की गई और गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें गांजा बरामद हुआ. आगे की जांच और कार्रवाई जारी है.

"नेपाल से बड़ी मात्रा में गांजा आने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए कार की तलाशी ली गई, जिसमें गांजा बरामद हुआ है." -लाल किशोर गुप्ता, थानाध्यक्ष, सुरसंड

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