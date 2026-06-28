गोरखपुर में STF ने 3 अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, बिहार से जुड़े हैं तार
अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग कौन-कौन हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 8:05 PM IST
गोरखपुर: एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, तमंचे, जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं. यह गिरफ्तारी एम्स थाना क्षेत्र के कोनी तिराहे के पास से की गई है.
जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ लखनऊ को लगातार सूचना मिल रही थी कि गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है. इस इनपुट पर काम करते हुए लखनऊ मुख्यालय के निर्देश पर गोरखपुर फील्ड यूनिट को सक्रिय किया गया. उसके बाद एसटीएफ फील्ड यूनिट गोरखपुर और स्थानीय गुलरिहा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए शनिवार की देर रात घेराबंदी कर तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिहार के सीवान निवासी सचिन शर्मा, मनजीत कुमार सिंह और गोरखपुर के गुलरिहा निवासी सौरभ शुक्ला के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध 32 बोर पिस्टल, एक 12 बोर का तमंचा, 12 बोर के जिंदा कारतूस, 32 बोर के कारतूस, खोखा कारतूस, मोबाइल फोन और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं. बरामदगी से साफ है कि आरोपी लंबे समय से अवैध असलहों की सप्लाई कर रहे थे.
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एम्स थाने में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितने हथियार बनाए गए, किन-किन लोगों को सप्लाई की गई और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग कौन हैं.
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे यह असलहा बिहार के सीवान जिले के निवासी अनुराग कुमार पुत्र अजय चौबे, मिक्की उर्फ़ गोलू कुमार पुत्र गुड्डू सिंह और गोपालगंज निवासी मनजीत सिंह पुत्र मंतोष सिंह से खरीद कर लाते थे. उसके बाद अधिक कीमत मिलने पर बेच देते थे. फिलहाल अब पुलिस असलहा खरीदने वालों की सूची तैयार कर रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा खुलासा हो सकता है.
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