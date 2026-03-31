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CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार; UP STF ने बिहार से पकड़ा

CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: CM योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार कर लिया गया है. UP STF और बहराइच पुलिस की टीम ने मौलाना को बिहार से गिरफ्तार किया है. उसे पूछताछ के लिए बहराइच कोतवाली लाया गया है.

सीओ नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. इसके बाद से पुलिस और UP STF लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी. इसके बाद मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर बहराइच लाया गया. इसके बाद आज उसे जेल भेजा जा रहा है.

8 मार्च को दर्ज हुआ केस: बहराइच जिले के नगर कोतवाली में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने 8 मार्च 2026 को मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

केस के मुताबिक, बिहार के अररिया जिला निवासी मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने बिहार में रमजान के दौरान एक तकरीर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी.

इस मामले में केस दर्ज करने के बाद यूपी पुलिस लगातार मौलाना की तलाश कर रही थी. मौलाना की सटीक लोकेशन मिलने के बाद UP STF और बहराइच पुलिस बिहार के पूर्णिया पहुंची. वहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से मौलाना को गिरफ्तार किया गया.