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CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार; UP STF ने बिहार से पकड़ा

विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने 8 मार्च 2026 को मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार.
CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 12:58 PM IST

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Updated : March 31, 2026 at 1:06 PM IST

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बहराइच: CM योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार कर लिया गया है. UP STF और बहराइच पुलिस की टीम ने मौलाना को बिहार से गिरफ्तार किया है. उसे पूछताछ के लिए बहराइच कोतवाली लाया गया है.

सीओ नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. इसके बाद से पुलिस और UP STF लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी. इसके बाद मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर बहराइच लाया गया. इसके बाद आज उसे जेल भेजा जा रहा है.

8 मार्च को दर्ज हुआ केस: बहराइच जिले के नगर कोतवाली में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने 8 मार्च 2026 को मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

केस के मुताबिक, बिहार के अररिया जिला निवासी मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने बिहार में रमजान के दौरान एक तकरीर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी.

इस मामले में केस दर्ज करने के बाद यूपी पुलिस लगातार मौलाना की तलाश कर रही थी. मौलाना की सटीक लोकेशन मिलने के बाद UP STF और बहराइच पुलिस बिहार के पूर्णिया पहुंची. वहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से मौलाना को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने मौलाना की कार को भी कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने शहर के मेडिकल कॉलेज में मौलाना का मेडिकल परीक्षण कराया और अब उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

वायरल हुई थी मौलाना की टिप्पणी: बिहार में रमजान के एक धार्मिक कार्यक्रम में मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की थी. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

जगह-जगह मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई थी. लगातार मौलाना की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे. वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. हालांकि सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

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Last Updated : March 31, 2026 at 1:06 PM IST

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