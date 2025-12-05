आगरा में STF ने पूर्व फौजी को गिरफ्तार किया; खुद को मृत दिखाने के लिए रची थी बड़ी साजिश
प्रभारी निरीक्षक यतींद्र शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एसटीएफ की आगरा यूनिट ने जाल बिछाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 10:47 AM IST
आगरा: यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट ने पूर्व फौजी हुसन सिंह को गिरफ्तार किया. आरोपी पूर्व पैरा कमांडो पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोपी ने खुद को मृत दिखाने और पुलिस से बचने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या करके शव जला दिया था.
जब आरोपी का दोस्त गिरफ्तार किया गया तो पूर्व फौजी की करतूत उजागर हुई. एसटीएफ ने हुसन सिंह को गिरफ्तार कर अछनेरा थाना में दर्ज एक पुराने मुकदमे में दाखिल कराया है. इसके साथ ही एसटीएफ ने आरोपी के बारे में मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पुलिस को भी सूचना दे दी है.
मध्य प्रदेश में हत्या का केस: यूपी एसटीएफ के प्रभारी निरीक्षक यतींद्र शर्मा ने बताया कि आगरा जिले के अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी हुसन सिंह की लंबे समय से तलाश थी. आरोपी हुसन सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सन 2024 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था.
जब पुलिस ने उसके दोस्त गणेश शर्मा को पकड़ा था, तब उसने युवक की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया था. तभी से मुख्य आरोपित हुसन सिंह फरार था. आरोपी मुंबई भाग गया था. आरोपी का राजपुर चुंगी के पास स्थित सैनिक नगर में घर है. इसकी वजह से मध्य प्रदेश पुलिस ने एसटीएफ से मदद मांगी थी.
प्रभारी निरीक्षक यतींद्र शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एसटीएफ की आगरा यूनिट ने जाल बिछाया. छानबीन की तो पता चला कि आरोपित हुसन सिंह के खिलाफ आगरा में लूट, मारपीट, बंधक बनाना, गैंगस्टर समेत 7 मुकदमे दर्ज हैं.
यह की थी प्लानिंग: एसटीएफ ने उसे पकड़ा तो उसने बताया कि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस से बचने के लिए खुद को मृत दर्शाने की प्लानिंग की. वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में दोस्त के पास गया था. वहां पर नशेबाजी में मारपीट हो गई. जिसमें एक युवक मर गया. इस पर युवक का शव जला दिया गया. उसके पास अपना आईडी कार्ड छोड़ दिया था.
प्रभारी निरीक्षक यतींद्र शर्मा ने बताया कि आरोपित हुसन सिंह को अछनेरा थाना में सन 2020 में दर्ज किए गए मुकदमे में दाखिल किया है. अब मध्य प्रदेश पुलिस कोर्ट की अनुमति के बाद आरोपी को साथ ले जाएगी.
आगरा में हो चुकी है ऐसी घटना: बता दें कि खुद को मृत दर्शाकर किसी की हत्या करके लाश जलाने की यह पहली घटना नहीं है. आगरा में 30 जून 2006 को नोएडा के कपड़ा कारोबारी विजयपाल ने अपने बेटे अनिल का 90 लाख का इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए कार में एक भिखारी को जिंदा जला दिया था.
आरोपी ने पहले भिखारी को होटल में नशे की गोलियां मिलाकर खाना खिलाया. इसके बाद उसे अपने कपड़े पहना दिए और कार की स्टेयरिंग पर बैठा दिया. रकाबगंज थाना क्षेत्र में कार में आग लगाकर भिखारी को जिंदा जला दिया गया था.
इस घटना का राज 17 साल बाद खुल पाया था. जबकि, आरोपी विजयपाल और उसके घरवालों ने बीमा का क्लेम ले लिया था. आरोपी अनिल भी गुजरात में बस गया था. इस मामले में कई आरोपी बाद में जेल भेजे गए.
यह भी पढ़ें: आगरा में NRI महिला से लूट, 4 हजार डाॅलर और पासपोर्ट ले गए बदमाश, अमेरिका की फ्लाइट छूटी