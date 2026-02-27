निवेश का झांसा देकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, ऐसे बनाता था लोगों को शिकार
लोगों को निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 27, 2026 at 7:29 AM IST
देहरादून: एसटीएफ टीम ने निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को बी वारंट के तहत अंबाला, हरियाणा से लाया गया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. आरोपी ने निवेश का झांसा देकर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद एक करोड़ 17 लाख रुपए की ठगी की.
बता दें कि अप्रैल 2025 को पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि पीड़ित को व्हाट्सएप चैट के माध्यम से संपर्क किया. आरोपी ने खुद को एक कंपनी का वित्तीय सलाहकार, विश्लेषक बताकर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर लिंक के माध्यम से एक एप डाउनलोड कराया गया. साथ ही विश्वास में लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर दिए गए खातों में पैसा जमा करवाकर अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से एक करोड़ 17 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई. साथ ही फर्जी ट्रेडिंग डैशबोर्ड दिखाकर निवेश कराया गया और जब पीड़ित ने रकम निकालने के लिए आवेदन किया तो साइबर ठगों ने रकम निकालने पर 72 लाख रुपए कमीशन की मांग की. पीड़ित को इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार बन रहा है.
जिसके बाद साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की और साइबर क्राइम पुलिस द्वारा घटना में प्रयोग बैंक खातों, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों और व्हाट्सअप की जानकारी के लिए सम्बन्धित बैंकों, सर्विस प्रदाता कंपनियों से पत्राचार कर डेटा प्राप्त किया गया. प्राप्त डेटा के विश्लेषण के बाद साइबर अपराध आरोपी को चिन्हित करते हुए आरोपी की तलाश जारी की. जिसके बाद आरोपी बलजीत सिंह निवासी अंबाला, हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया. एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि आरोपी ने साइबर अपराध के लिए जिस बैंक खातों का प्रयोग किया है, उसमें मात्र 1-2 माह में ही लाखों रुपयों का लेन-देन हुआ है. जांच में यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी के बैंक खाते के खिलाफ देश के कई राज्यों में FIR दर्ज हैं. जिसके संबंध में जानकारी के लिए अन्य राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क किया जा रहा है.
