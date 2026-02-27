ETV Bharat / state

निवेश का झांसा देकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, ऐसे बनाता था लोगों को शिकार

देहरादून: एसटीएफ टीम ने निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को बी वारंट के तहत अंबाला, हरियाणा से लाया गया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. आरोपी ने निवेश का झांसा देकर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद एक करोड़ 17 लाख रुपए की ठगी की.

बता दें कि अप्रैल 2025 को पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि पीड़ित को व्हाट्सएप चैट के माध्यम से संपर्क किया. आरोपी ने खुद को एक कंपनी का वित्तीय सलाहकार, विश्लेषक बताकर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर लिंक के माध्यम से एक एप डाउनलोड कराया गया. साथ ही विश्वास में लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर दिए गए खातों में पैसा जमा करवाकर अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से एक करोड़ 17 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई. साथ ही फर्जी ट्रेडिंग डैशबोर्ड दिखाकर निवेश कराया गया और जब पीड़ित ने रकम निकालने के लिए आवेदन किया तो साइबर ठगों ने रकम निकालने पर 72 लाख रुपए कमीशन की मांग की. पीड़ित को इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार बन रहा है.