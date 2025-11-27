ETV Bharat / state

चोरी के ट्रैक्टरों की तस्करी का भंडाफोड़; STF ने मुरादाबाद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया

एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि इन तस्करों को एसटीएफ बरेली यूनिट को चोरी का माल बेचने की सूचना मिली थी.

STF ने मुरादाबाद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
STF ने मुरादाबाद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 4:40 PM IST

लखनऊ: चोरी के ट्रैक्टरों की दूसरे राज्यों में तस्करी करने वाले गैंग के 4 तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है. इनके पास से 4 ट्रैक्टर, दो इंजन भी बरामद किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम कासिम, शेरपाल, मुस्तकीम और जाने आलम है.

एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि इन तस्करों को मुरादाबाद जिले के थाना पाकबाड़ में हाकिमपुर स्टेशन के पास बड़े तालाब से करीब 100 मीटर पहले गिरफ्तार किया.

उन्होंने बताया कि एसटीएफ की बरेली फील्ड यूनिट को जानकारी मिली थी, कि कुछ लोग असम से आ रहे एक कैंटर में पश्चिम बंगाल से चोरी ट्रैक्टर और चेचिस से अलग किए गए इंजन को बेचने की फिराक में हैं. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि पूछताछ के दौरान कासिम ने बताया कि वह असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से पुराने चोरी के ट्रैक्टरों को खरीदता है. वहां से मंगाकर यहां रिपेयर कराता है. पेंट कराकर चेचिस नंबर, इंजन नंबर और मार्का प्लेट बदल देता है. फिर इन्हें अच्छे दामों पर बेच दिया जाता है.

दूसरे आरोपी शेरपाल ने बताया कि वह कैंटर ड्राइवर है. वह अलग-अलग कंपनियों का माल असम, उङ़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड राज्यों में ले जाता है. वापसी में कासिम के खरीदे हुए ट्रैक्टर, इंजन, टायर और दूसरे पार्ट्स लोड कराकर ले आता है.

इस कैंटर का मालिक शमशूल हसन है, जो कि कुंदरकी का रहने वाला है. शमशूल की बताई लोकेशन से ही उसने इस कैंटर में खड्गपुर से कासिम के ट्रैक्टर और इंजन लोड कराए थे.

उसने बताया कि 23 नवंबर 2025 को वह जब वह पश्चिम बंगाल में था, तब कासिम ने फोन किया था. उसने कहा कि खड्गपुर से दो ट्रैक्टर और दो इंजन लोड कराकर ले आना है. पं. बंगाल के बेल्दा का रहने वाला अली नाम के व्यक्ति ने इंजन और ट्रैक्टर लोड कराकर भेजे हैं.

इन ट्रैक्टर और इंजन की डिलीवरी लेने के लिए कासिम ने उसे यहां बुलाया था. ड्राइवर शेरपाल की कही बातों के संबंध में कासिम से पूछा तो उसने बताया कि उसने ही अली नाम के व्यक्ति से चोरी के दोनों ट्रैक्टर और दो इंजन खरीदे हैं. यह सामान इसी कैंटर में लोड है.

उसने बताया कि वह सही जगह देखकर इनको उतारकर इनके चैसिस नंबर, इंजन नंबर और मार्का प्लेट बदलकर इनको अच्छे दामो में बेच देता. दो इंजन पटियाला के रहने वाले बॉबी को भेजता और दोनों ट्रैक्टर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले रवि और दीपक को बेचने थे. यह दोनों सगे भाई हैं.

