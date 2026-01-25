एमपी के साथ यूपी और हरियाणा में करते थे एडवांस हथियारों की तस्करी, एसटीएफ को लग गई भनक
मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फ़ोर्स ने आधुनिक हथियार बनाने और उनकी तस्करी करने वाले दो तस्करों को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 6:08 PM IST
भोपाल: अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे राज्य स्तरीय विशेष अभियान के तहत एसटीएफ इंदौर इकाई को एक बड़ी सफलता मिली है. एसटीएफ ने खण्डवा में कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच अवैध पिस्टल और मैगजीन जब्त की है. वहीं एसटीएफ कार्रवाई के दौरान पिस्टल बनाने वाला आरोपी किसी तरह से फरार हो गया, STF टीम उसकी तलाश में जुटी है.
मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हथियार सप्लाई करते थे आरोपी
मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फ़ोर्स ने आधुनिक हथियार बनाने और उनकी तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. STF से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी खंडवा में मौजूद हैं.
सूचना के आधार पर टीम ने खंडवा के थाना पदमनगर क्षेत्र से इंदौर–खण्डवा रोड पर घेराबंदी कर दो आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों में पवन और राजू नाम के दो युवक सामिल हैं. आरोपियों के पास से कुल पांच अवैध पिस्टल मैगजीन सहित बरामद की गई है.
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उनके द्वारा ये हथियार आधुनिक तरीके से तैयार करवाए जाते थे. वे 20 से 25 हजार रुपये में इन हथियारों की सप्लाई करते थे. उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी हथियार की सप्लाई की है. कार्रवाई के दौरान एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है.
जानकारी देते हुए एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया, एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा पवन जायसवाल और राजू प्रजापति को थाना पदम नगर क्षेत्र के खंडवा- इंदौर रोड से 5 अवैध पिस्तौल के साथ पकड़ा है. STF की फरार आरोपी की तलाश में जुटी है. भदौरिया ने कहा कि आरोपियों से बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है.